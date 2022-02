Nuovi colpi di scena in arrivo nella soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni delle prossime puntate che saranno in onda su Canale 5 tra marzo e aprile, rivelano che ci sarà una terribile esplosione che causerà nuovamente morte e distruzione nel quartiere.

Il finale della settima stagione di questa storica soap opera ambientata ad Acacias si appresta ad essere a dir poco funesto, per molti degli abitanti dello storico quartiere. Occhi puntati in primis su Ramon che, in seguito a questa esplosione, dovrà fare i conti con un doppio lutto che lo lascerà distrutto.

Un'esplosione distrugge Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena che renderanno le trame ancora più intriganti e ricche di pathos.

Genoveva, dopo essersi liberata dalle tremende accuse di aver causato la morte di Marcia, stringerà nuove alleanze in quartiere con Aurelio e Soledad.

Proprio Soledad si renderà artefice di un piano crudele e spietato che nel giro di pochi minuti causerà morte e distruzione in quartiere.

Ramon colpito da un doppio atroce lutto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la governante piazzerà una bomba ad Acacias, nella piazza del quartiere e lo farà nel momento in cui ci sarà il maggior numero di persone.

Un piano folle, crudele e spietato che avrà delle conseguenze nefaste per la maggior parte degli abitanti. In queste nuove puntate della soap opera che presto andranno in onda anche su Canale 5, si assisterà alla morte di diversi personaggi.

A essere particolarmente colpito da questa situazione, sarà Ramon il quale si ritroverà a dover fare i conti con un doppio lutto.

La morte di Carmen e Antonito: anticipazioni spagnole Una Vita

Carmen e Antonito, ossia la moglie e il figlio di Ramon, purtroppo non riusciranno a sopravvivere in seguito a questa terribile esplosione che avverrà ad Acacias.

Mamma e figlio perderanno la vita in seguito all'esplosione e per loro non ci sarà nulla da fare: i due moriranno sul colpo.

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che questo sarà uno choc per Ramon, che si ritroverà a dover affrontare uno dei momenti più dolorosi, tristi e difficili della sua esistenza.

Ramon sarà distrutto da questa situazione e, in un primo momento, proprio non riuscirà a riprendersi.r Provato e stremato dalla morte di Carmen e Antonito, Ramon deciderà anche di non partecipare ai funerali dei suoi familiari, in quanto non ce la farà a sostenere il peso di questo tremendo lutto che lo ha colpito.