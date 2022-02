Tante nuove fiction sono in programma per la stagione tv 2022-2023 delle reti Rai. Tra i ritorni maggiormente attesi dal pubblico della tv di Stato, spiccano quelli di Lino Guanciale e Serena Rossi, che continueranno ad essere i volti di punta della prima serata.

Tra i titoli maggiormente attesi spicca Noi, la nuova fiction remake della serie statunitense "This is us", mentre Serena Rossi sarà sul set di Mina Settembre 2 ma potrebbe tornare in prime time anche con La Sposa 2.

Il ritorno di Lino Guanciale con Noi: anticipazioni fiction Rai 2022-2023

Nel dettaglio, tra le nuove fiction previste per questa stagione televisiva 2022 spicca sicuramente Noi, un nuovo prodotto in sei puntate che vede protagonista Lino Guanciale.

La serie andrà in onda di domenica sera, a partire da marzo, la settimana successiva al gran finale della terza stagione de L'amica geniale.

Una fiction che sembra avere tutte le carte in tavola per ottenere ancora una volta grandi numeri dal punto di vista auditel e aggiungersi così al fortunatissimo "palmarés" dell'attore che, in questi anni ha conquistato lo scettro di "re" degli ascolti.

Ecco quando debutta Noi con Lino Guanciale

La serie racconterà le vicende della famiglia Peirò sullo sfondo degli anni '80.

I protagonisti delle sei puntate sono Pietro e Rebecca, una giovane coppia che deciderà di convolare a nozze e, in questa prima stagione di Noi, verranno seguite le vicende e l'evolversi di questa famiglia, dato che i due diventeranno presto genitori di ben 3 ragazzi.

Una serie molto attesa che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai durante il mese di marzo e fino a metà aprile 2022 (salvo cambi di palinsesto dell'ultimo minuto).

Serena Rossi torna con Mina Settembre 2: anticipazioni fiction Rai 2022-23

E poi ancora, le anticipazioni sulle fiction previste per la stagione tv 2022-2023 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Mina Settembre 2, la fortunatissima serie con Serena Rossi e Giorgio Pasotti.

In queste settimane l'attrice napoletana è tornata sul set della seconda stagione, la quale potrà contare anche su una serie di new entry che arricchiranno il cast.

Uno di questi porta il nome di Fabio Fulco, l'attore partenopeo che quest'anno ha debuttato anche nel cast de Il Paradiso delle signore 6 e poi ci sarà Marisa Laurito. Forse il ritorno de La Sposa 2 nel palinsesto Rai fiction 2022-2023

Ma questo potrebbe non essere l'unico impegno della prossima stagione tv per Serena Rossi. L'attrice, infatti, è reduce dallo straordinario successo de La Sposa, la fiction di Rai 1 che ha chiuso la prima stagione con ben sette milioni di spettatori.

Ebbene, visto lo straordinario successo non si esclude che venga realizzata La Sposa 2. A lanciare tale indiscrezione è stato Giorgio Marchesi che, in una recente intervista tv, ha ammesso che si sta parlando della seconda stagione di questa fiction anche se, il suo Italo, essendo morto non potrà tornare in scena.