Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a sabato 26 febbraio, il luminare Ramon Y Cajal inietterà a Lolita una dose sperimentale del farmaco e tutta la famiglia Palacios sarà in attesa di buone notizie. Inoltre Genoveva riferirà all'investigatore privato di tenere in vita Tano e Felipe, mentre Miguel litigherà con Aurelio e si dimetterà come legale della società Bacigalupe- Quesada.

Bellita si scusa con José

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dal 21 al 26 febbraio, Genoveva apprenderà che Felipe si trova in Austria con Tano. Intanto sui giornali sarà pubblicata la notizia del nuovo disco di Bellita. La donna sarà infuriata con il marito per non essere confrontata con lei, ma quando noterà l'enorme entusiasmo del vicinato per la notizia porgerà le sue scuse a José. Inoltre l'edizione serale del giornale darà la tragica notizia dello scoppio della guerra in Europa. Nel quartiere si scatenerà il panico e Susana sarà molto preoccupata per Armando.

Nel frattempo Ramon Y Cajal informerà Antonito dell'esistenza di una cura sperimentale trattata solo sugli animali. Lolita si opporrà a questa cura, ma in seguito cambierà idea.

In tutto questo gli Olmedo ragioneranno se è il caso di dire a Miguel che i suoi genitori sono ancora in vita e stanno scontando in carcere una pena per avere commesso una rapina.

Genoveva prosegue la sua alleanza con Aurelio e Natalia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 febbraio, Bellita ha paura di non arrivare in tempo a preparare la canzone così come sperato da tutti.

Intanto Genoveva non avrà più notizie da Cuevas e temerà per la vita di Felipe. Inoltre Ramon Y Cajal inietterà il farmaco sperimentale a Lolita e ora si dovrà solo attendere il decorso. Soledad invece sarà spazientita dall'atteggiamento di Marcos nei suoi confronti e non mancherà di farglielo notare.

Nel frattempo Bellita non gradirà le composizioni del maestro Benavides e inviterà il marito a provvedere immediatamente.

In tutto questo Susana apprenderà che Armando non sta alloggiando nell'albergo da lui indicato e avrà paura per la sua vita, mentre Aurelio proverà ad avvicinarsi a Soledad. La ragazza però lo allontanerà. Tra le altre cose Genoveva dirà all'investigatore privato di non uccidere Tano e Felipe e proseguirà la sua alleanza con Natalia e Aurelio.

Aurelio dice ad Anabel di non avere ucciso Carlos Armijo

In base agli spoiler della prossima settimana, la famiglia Palacios sarà rattristata perché Lolita non mostra nessun miglioramento. Intanto José consiglierà a Bellita di pubblicare una raccolta con i suoi migliori successi. Inizialmente la donna rifiuterà, ma poi accetterà. Inoltre Aurelio dirà a più riprese la sua estraneità nell'uccisione di Carlos Armijo in Messico, ma lei non si fiderà.

Roberto vedrà la scena e informerà Miguel. Quest'ultimo si scontrerà con il Quesada e si recherà da Marcos per dimettersi come legale della loro società. Infine Ramon Y Cajal iniettrà un'altra dose del farmaco a Lolita, mentre Servante noterà su un giornale un uomo simile a Don Armando che presto sposerà una principessa prussiana.