Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 21 al 26 febbraio 2022, in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di spiazzanti colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Armando, che di punto in bianco farà perdere le sue tracce. Spazio poi al ritorno di Marcos in quartiere dopo un periodo di assenza.

Natalia e Genoveva nuove alleate: anticipazioni Una Vita al 26 febbraio 2022

Nel dettaglio le anticipazioni della soap opera Una Vita, per le puntate previste nel corso della settimana dal 21 al 26 febbraio, rivelano che Genoveva e Natalia decideranno di stringere una nuova alleanza [VIDEO].

Le due donne diventeranno amiche e saranno l'una al fianco dell'altra in una nuova battaglia comune, che con il passare del tempo dovrebbe procurare dei vantaggi a entrambe.

Spazio poi al ritorno ad Acacias di Marcos: dopo un periodo di assenza, l'uomo rimetterà piede nel quartiere e scoprirà quello che è successo in sua assenza.

In particolar modo verrà informato del fatto che quando non era presente ad Acacias, Anabel ha avuto dei problemi con Aurelio.

Intanto Miguel beccherà i suoi nonni "sul fatto", di conseguenza i due signori non potranno più nascondersi e questa volta saranno costretti a confessare le loro reali intenzioni su quanto stavano facendo.

Lolita accetta di tornare di nuovo con Antonito

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda nella settimana fino al 26 febbraio 2022, inoltre, rivelano che Lolita e Antonito decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto e quindi di provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Nonostante questa decisione, Lolita porrà delle condizioni precise: alla fine però, nonostante tutto quello che è successo, la donna accetterà di tornare a condividere la vita assieme ad Antonito.

Questa volta sarà quella giusta? I due riusciranno a lasciarsi alle spalle le incomprensioni e il periodo buio che c'è stato tra di loro?

Armando scompare nel nulla: anticipazioni Una Vita 21-26 febbraio 2022

In attesa di scoprire come si evolverà questa storia d'amore, le trame delle prossime puntate di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Armando.

L'uomo, infatti, sparirà nel nulla: all'improvviso non si avranno più sue notizie e, ovviamente, la sua sparizione desterà la preoccupazione di Susana, che sarà particolarmente agitata, al punto da ipotizzare che possa essergli successo qualcosa di brutto.

Riflettori puntati anche su Arantxa e Cesareo, che decideranno di sposarsi ad Acacias, salvo poi abbandonare il quartiere definitivamente per trasferirsi nei Paesi Bassi, dove avranno la possibilità di cominciare una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Continua il grande successo della soap opera Una Vita nel daytime di Canale 5

Insomma una settimana che si prospetta ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera Una Vita, che prosegue con successo la sua messa in onda quotidiana su Canale 5.

Quotidianamente continua ad appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori, con picchi che arrivano a toccare anche i tre milioni di fedelissimi.

Un vero successo di spettatori per questa soap, che tuttavia si avvia verso il gran finale di sempre anche su Canale 5. Dopo la chiusura di Una Vita in Spagna, anche in Italia si avvicina la messa in onda degli episodi conclusivi della soap che terminerà con l'ottava e ultima stagione.