Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà in modo che Natalia Quesada si avvicini a Felipe Alvarez Hermoso, non sapendo che il suo piano avrà inaspettate conseguenze.

Anticipazioni Una vita: Felipe ritorna ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in prima visione tv, annunciano che una nuova vicinanza susciterà i pettegolezzi del quartiere.

Tutto inizierà quando Felipe ritornerà ad Acacias 38 dopo essersi recato a trovare il figlio Tano, diventato nel frattempo un medico rinomato a Vienna. Genoveva, a questo punto, accoglierà il legale, che dimostrerà di essere molto freddo nei suoi riguardi. L'Alvarez Hermoso, infatti, non avrà nessuna intenzione di concedere il perdono alla darklady sebbene abbia cessato di farle la guerra per aver ucciso Marcia Sampaio.

Nonostante questo, la Salmeron continuerà a mettere becco nell'esistenza di Felipe e si avvicinerà sempre di più ai fratelli Quesada, stipulando con loro una vera e propria alleanza contro Marcos Bacigalupe.

Genoveva chiede a Natalia di sedurre il suo ex marito

Nelle puntate spagnole di Una vita, Genoveva dimostrerà di avere un compito per Natalia dopo essersi lasciata il matrimonio alle spalle con Felipe.

A tal proposito, entrambi concorderanno che debba essere annullarlo il prima possibile. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la darklady chiederà alla Quesada di sedurre il suo ex marito. La sorella di Aurelio, a questo punto, accetterà di eseguire il piano della Salmeron, tanto da attirare l'Alvarez Hermoso grazie alle sue armi di seduzione.

Ed ecco che Natalia riuscirà nel suo intento dopo aver creato una frattura tra Antonito e Lolita, sebbene con l'avvocato sia diverso.

La sorella di Aurelio si innamora veramente dell'avvocato

Felipe e Natalia appariranno veramente presi l'uno dall'altra. La sorella di Aurelio, infatti, capirà di essersi realmente innamorata dell'avvocato nonostante abbia agito solo per aiutare Genoveva.

Una vicinanza, che purtroppo non andrà a buon fine visto che inizieranno nuovi problemi per l'Alvarez Hermoso. Dall'altro canto, la Salmeron non prenderà bene questa nuova situazione, tanto che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare nel ricco quartiere spagnolo.

In attesa di vedere queste novità in televisione, si ricorda che Acacias 38 è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5.