Prosegue la messa in onda della soap opera turca Love is in the air: nella puntata che il pubblico italiano vedrà su Canale 5 il 2 marzo 2022 la reazione di Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non si farà attendere quando scoprirà il segreto che gli hanno tenuto nascosto la sua amata Eda Yildiz (Hande Erçel) e l’amica Piril. Il ricco imprenditore andrà su tutte le furie per aver appreso del fallimento della sua azienda Art Life e arriverà a prendere una drastica decisione.

In particolare dagli spoiler si evince che da una parte ci saranno Engin Sezgin (Anıl İlter) e la moglie impegnati a licenziare alcuni dipendenti per far fronte all’emergenza, dall’altra il padre della piccola Kiraz, che senza pensarci due volte sceglierà di vendere le sue azioni per non vedere andare in frantumi il progetto di Eda.

Anticipazioni Love is in the air del 2 marzo: Serkan tenta di salvare le sorti dell’Art Life

Nel corso dell’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 2 marzo, l’amara verità sulla pessima situazione dell’Art Life arriverà anche all’orecchio di Serkan.

Quest’ultimo finirà per scoprire ciò che sta succedendo nella sua società a causa dell’affare in Qatar, saltato all’improvviso dopo che aveva chiesto un grosso prestito in banca, durante un dialogo con la figlia Kiraz. Nello specifico la bambina non nasconderà la sua immensa preoccupazione al padre, dopo essere venuta a conoscenza tramite un dialogo tra la nonna Aydan (Neslihan Yeldan) e la zia Ayfer (Evrim Dogan) che a breve diventeranno poveri.

A questo punto Kiraz regalerà il suo salvadanaio contenente tutti i suoi risparmi al suo papà: dopo aver assistito a tale scena, Eda non avrà altra scelta che essere finalmente sincera con l’uomo. La giovane vuoterà il sacco, raccontandogli ciò che avrebbe dovuto sapere subito da Piril già il giorno delle loro nozze.

Serkan dopo aver sfogato la sua rabbia contro Eda e i genitori di Can per aver taciuto sull’intricata situazione, tenterà di trovare un’alternativa per salvare le sorti dell’Art Life.

Serkan fa arrabbiare Engin e Piril, Aydan preoccupata per suo figlio

Eda proporrà al suo amato di prendere i soldi che aveva depositato cinque anni prima sul suo conto, quando gli aveva ceduto le sue azioni dell’Art Life: purtroppo l’imprenditore non accoglierà la richiesta della moglie, dato che non vorrà prelevare per nessuna ragione il denaro in questione per garantire a loro figlia il futuro che merita.

Serkan non avrà altro tempo da perdere, dato che dovrà darsi una mossa per non far saltare l’importante progetto di Eda in Italia: proprio per tale ragione, l’uomo venderà le sue quote dell’Art Life, facendo arrabbiare Engin e Piril.

Nel contempo Aydan (Neslihan Yeldan) sarà turbata per il figlio e telefonerà alla madre di Can per avere informazioni. Per concludere Piril e il marito, oltre a parlare con Serkan, sveleranno a Eda la decisione presa dal suo uomo senza consultarla.