Una vita va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14:40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra rivelano che Genoveva tornerà nel quartiere dopo averlo abbandonato e tutti scopriranno che, nel mentre, si è sposata con Aurelio. Ramon, invece, sarà preoccupato per le condizioni precarie di Felipe, nel frattempo Genoveva apprenderà di aspettare un figlio da Aurelio. Il fratello di Natalia, infine, torturerà Rodrigo, mentre Felipe continuerà la relazione con Dori essendo innamorato della donna.

Genoveva tornerà nel quartiere dopo essersi sposata con Aurelio

Le anticipazioni iberiche di Una Vita raccontano che Genoveva, dopo essere finita in galera per aver confessato l'omicidio di Marcia Sampaio, verrà scarcerata per merito della grazia ottenuta con l'aiuto di un arciprete che conosce.

La notizia della ritrovata libertà di Salmeron getterà nello sconforto più totale Felipe, portandolo a isolarsi sempre di più e respingendo anche i suggerimenti di Liberto e Ramon.

L'avvocato, inoltre, apprenderà di non poter nemmeno contare su una riapertura delle indagini sulla scomparsa di Velasco, in quanto non ci saranno motivi validi per riaprire il caso e sarà passato troppo tempo.

A seguito dell'attentato in piazza, il quartiere ne è rimasto profondamente colpito, compreso Alvarez Hermoso che, nonostante i diversi anni trascorsi, continuerà nel suo mood eremitico.

Genoveva, dopo aver abbandonato brevemente il quartiere, farò ritorno nello stesso e i residenti si renderanno conto che la dark lady, nel frattempo, è convolata a nozze con Aurelio.

Aurelio torturerà Rodrigo

Le trame della fiction daily iberica svelano che il matrimonio tra Genoveva e Aurelio non sarà improntato sull'amore reciproco bensì sulla convenienza, specialmente da parte della donna che spererà, grazie al sostegno del marito, di vendicarsi di Felipe e dell'intero quartiere.

Un medico, inoltre, visiterà Felipe e dirà a Ramon che l'amico ha subito un peggioramento, così Palacios assumerà una domestica per l'avvocato.

L'inserviente scelta da Ramon sarà Dori, con la quale Alvarez Hermoso riscontra subito una gran complicità.

Alcuni ambigui comportamenti della donna, però, faranno sì che l'avvocato non si fidi completamente della stessa.

Dori ci terrà a rassicurare Felipe sul proprio atteggiamento, così i due inizieranno una storia sentimentale, grazie alla quale Alvarez Hermoso si riscoprirà innamorato della domestica.

Genoveva, intanto, scoprirà di aspettare un figlio da Aurelio e tale notizia risultare difficile da digerire, tanto che la dark lady tenterà più volte di suicidarsi, venendo sempre salvata dal maggiordomo Marcelo.

Aurelio, intenzionato a spillargli la formula di un gas tossico, torturerà l'esperto di chimica Rodrigo. Sarà quest'ultimo, però, che si vendicherà di Quesada tramortendolo e sprigionando il gas tossico, togliendo la vita all'uomo del quale il corpo non sarà ritrovato.

Genoveva, pur non essendo affatto afflitta dalla morte di Aurelio, fingerà sofferenza di fronte alle vicine.

Salmeron, infine, perderà il bimbo che porta in grembo a seguito di un aborto spontaneo, nel frattempo la storia d'amore tra Dori e Felipe proseguirà a gonfie vele.