Si riaccende lo scontro ad Amici 21 tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due insegnanti di ballo si sono ritrovati di nuovo ai ferri corti durante la puntata trasmessa questa domenica pomeriggio.

Il motivo della lite che è scoppiata in studio aveva a che fare ancora una volta per le sorti del ballerino Mattia, componente del team guidato da Todaro. La prof Celentano lo vorrebbe fuori dalla scuola e, nel pomeriggio del 6 febbraio, ha fatto arrivare nuovi sfidanti per metterlo alla prova.

Scoppia una nuova lite tra Todaro e Celentano ad Amici 21

Nel dettaglio, durante la puntata di Amici 21 di questo pomeriggio, la prof Celentano ha chiesto a Mattia si affrontare una nuova sfida in quanto il suo scopo è sempre quello di farlo fuori dalla scuola e quindi dalla gara.

Ma dato l'infortunio, Mattia è risultato ancora impossibilitato ad affrontare questa sfida e di conseguenza tra i due insegnanti di ballo si è riacceso di nuovo lo scontro e sono volate parole grosse.

"Un ipotetico Mattia in forma al serale sarebbe un problema per i suoi allievi", ha sbottato Todaro puntando il dito contro la prof Celentano e giustificando in questo modo la sua necessità di voler mettere Mattia a tutti i costi in sfida.

"Mi fai parlare, sei un cafone, sei un cafone", ha subito sbottato la prof Celentano infastidita dall'atteggiamento di Raimondo che non le dava la possibilità di parlare e quindi di esprimersi liberamente.

Raimondo Todaro sbotta contro la prof Celentano

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui la prof Celentano ha scelto di assegnare un nuovo banco di latino a Leonardo che, da questo pomeriggio, è entrato a far parte del cast della scuola di Amici 21.

Immediata la reazione di Todaro che non l'ha presa affatto bene e ha ammesso che per lui tutto questo è una mancanza di rispetto.

Insomma Todaro, essendo lui l'insegnante di latino americano all'interno della scuola, non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della sua avversaria ma a questo punto anche verso la produzione stessa di Amici, sottolineando il fatto che la prof Celentano farebbe quello che vuole.

Todaro sbotta e minaccia di lasciare Amici 21

"Tu non capisci un c... di latino", ha sbottato Todaro mentre la prof Celentano ha ribattuto dicendo: "Tu non capisci un c... di tutto il resto".

A quel punto Todaro è apparso furioso e deluso al punto da minacciare di abbandonare lo show e quindi il cast di Amici 21.

"Io qua che sto a fare, allora io vado a casa", ha sentenziato Todaro ribadendo ancora una volta che tutto questo per lui, fosse una grave mancanza di rispetto. Cosa succederà a questo punto? Maria De Filippi farà tornare il sereno tra i due prof? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Amici 21.