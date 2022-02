Nuovo appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne: questo mercoledì 16 febbraio i protagonisti del trono classico e over sono ritornati di nuovo in studio per le riprese delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Matteo Ranieri: il tronista di questa edizione continua a essere al centro dell'attenzione per il suo percorso decisamente turbolento. Dopo l'addio di Denise, Matteo si è ritrovato in studio con la sola Federica ma non ha fatto la sua scelta finale.

Il trono di Matteo Ranieri al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso del tronista Matteo Ranieri a Uomini e donne è stato caratterizzato da alcuni colpi di scena del tutto inaspettati.

Il tronista, infatti, si è ritrovato al centro dell'attenzione dopo che le due pretendenti Denise e Federica, giunte al rush finale di questo percorso, si erano tirate indietro.

Entrambe, infatti, non si sono presentate in studio durante le ultime registrazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

In particolar modo, Denise ha puntato il dito contro la redazione del programma Mediaset, ritenendo che tutte le questioni legate all'avvicinamento con Armando fossero frutto di un "teatrino" architettato dalla redazione.

Nessuna scelta da parte di Matteo nella registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio

Sta di fatto che, alla luce di questa situazione, Denise ha scelto di non presentarsi più in trasmissione mentre Federica, dopo essere andata via, alla fine è ritornata.

Ebbene, in vista di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio, i fan della trasmissione Mediaset si aspettavano la fatidica scelta finale di Matteo, dato che si ritrova in studio solo con Federica.

Ma le prime anticipazioni legate alle riprese di queste nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che così non è stato.

Matteo resta in trasmissione con Federica ma non la sceglie

Matteo, in questa nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, non ha fatto nessuna scelta finale e quindi continua ad essere uno dei tronisti presenti in studio.

Cosa succederà a questo punto? Alla fine del suo percorso, Matteo deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Federica? Oppure accetterà di conoscere nuove future eventuali pretendenti che potrebbero giungere nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e donne trono classico?

Lo scopriremo solo nel corso delle prossime settimane di messa in onda del programma pomeridiano di Canale 5, che intanto continua ad attirare l'attenzione di circa tre milioni di spettatori al giorno con picchi del 24% di share.