Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e gli spoiler delle nuove puntate previste dal 7 all'11 febbraio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese in studio.

I riflettori saranno puntati in primis sul ritorno della coppia composta da Andrea Nicole e Ciprian: i due torneranno nuovamente in studio e saranno perdonati dalla padrona di casa Maria De Filippi, ma ci sarà spazio anche per le novità legate al trono di Matteo Ranieri.

Nuove anticipazioni Uomini e donne 7-11 febbraio: il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso della settimana dal 7 all'11 febbraio, rivelano che proseguirà la messa in onda della registrazione cominciata venerdì pomeriggio.

Il momento più atteso delle nuove puntate sarà quello dedicato alla coppia composta da Andrea Nicole e Ciprian.

Stando a quanto apprende Blasting News, i due sono stati riaccolti nuovamente in studio dopo essere stati accusati di aver ingannato e deluso la redazione del programma di Maria De Filippi.

Ai tempi della scelta, infatti, Nicole ammise di essersi vista con Ciprian lontani dalle telecamere e di aver trascorso una notte di passione insieme, tale da portarla a fare la scelta fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Maria De Filippi perdona Nicole e Ciprian e rifanno la scelta a Uomini e donne

Un duro colpo per la redazione e in primis per Maria che, in quell'occasione, non nascose la sua delusione sottolineando la mancanza di rispetto nei confronti del programma.

Ebbene, a distanza di un po' di mesi dalla fine di questa esperienza, ecco che Maria De Filippi è tornata di nuovo sui suoi passi e ha scelto di perdonare la coppia composta da Andrea Nicole e Ciprian.

I due sono stati riaccolti nuovamente in trasmissione: ci sono state le scuse da parte della coppia ma anche da parte della conduttrice.

Le anticipazioni di Uomini e donne nella settimana 7-11 febbraio 2022, rivelano che dopo il chiarimento in studio, Nicole e Ciprian avranno modo di rifare la loro scelta in studio.

La coppia si ritroverà a centro studio e potrà quindi vivere le emozioni classiche della scelta: i due balleranno sotto la classica pioggia di petali rossi.

Federica in crisi con Matteo dopo il bacio: spoiler Uomini e donne 7-11 febbraio

Inoltre, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino a venerdì 11 febbraio, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Matteo Ranieri.

Il tronista ha scelto di portare in esterna Federica e tra di loro c'è stato un bacio appassionante. Tuttavia, una volta che si ritroveranno in studio per commentare quanto è accaduto, la corteggiatrice non nasconderà dei dubbi nei confronti del tronista.

Il motivo? Federica ritiene che Matteo Ranieri si faccia troppo influenzare da quello che accade con Denise, motivo per il quale non sarebbe sicura di lui e quindi del percorso che stanno facendo insieme a Uomini e donne.

Riuscirà Matteo a farla ricredere? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Boom di Uomini e donne in daytime anche nella settimana di Sanremo 2022

In attesa di scoprire i risvolti di questi nuove puntate di Uomini e donne, anche questa settimana la trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato la leadership degli ascolti.

Malgrado fosse la settimana del Festival di Sanremo e le trasmissioni Rai fossero dedicate quasi interamente al racconto della kermesse canora, la De Filippi e il suo popolare talk show dei sentimenti, sono riusciti ad imporsi nella fascia ascolti del pomeriggio.

Anche questa settimana, infatti, Uomini e donne ha confermato la sua leadership con oltre il 21% di share contro la media della trasmissione di Rai 1, ferma al 18-19%.