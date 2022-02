Incidente per Manila Nazzaro all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, l'ex Miss Italia si è ritrovata a dover gestire un infortunio che ha richiesto l'intervento di un medico.

A svelare quello che era successo nella casa di Cinecittà è stata proprio Manila, la quale ha raccontato ai suoi compagni di gioco il motivo di quella fascetta che portava alla mano.

Manila Nazzaro si ferisce al Grande Fratello Vip: incidente in casa

Nel dettaglio, Manila Nazzaro in queste ultime ore è stata protagonista di un incidente all'interno della casa del GF Vip che ha destato un po' di preoccupazione tra i suoi fan.

L'ex Miss Italia stava lavando i piatti quando ad un certo punto si è tagliata con un coltello, così come ha spiegato lei stessa.

Una ferita che, tuttavia, è stata decisamente profonda al punto che Manila ha dovuto chiedere l'intervento del medico nella casa di Cinecittà.

'Mi sono tagliata con un coltello', svela Manila e interviene il medico al GF Vip

"Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi una medicazione", ha svelato Manila mostrando la fascetta che le è stata messa al dito dopo la ferita.

"Ho avuto un incidente, ho subito capito che non era una cosa leggera", ha ammesso Manila la quale ha poi aggiunto che la dottoressa del GF Vip l'ha visitata e medicata.

E così, dopo questo incidente avuto in cucina, l'ex Miss Italia ci ha tenuto a dire ai suoi compagni di avventura che per circa dieci giorni non potrà lavare i piatti.

Intanto, Manila Nazzaro si sta giocando il tutto per tutto per la finalissima di questo Grande Fratello Vip 6 che sarà in onda il 14 marzo in prime time su Canale 5.

Manila in lizza per la finalissima del Grande Fratello Vip 6

Lunedì 7 febbraio, nel corso della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ci sarà la proclamazione del primo finalista ufficiale di questa sesta edizione.

Tra i candidati in lizza vi sono Manila, Delia, Katia e Davide. Il pubblico da casa dovrà decretare il concorrente che intende far approdare già in finale, a distanza di quasi un mese e mezzo dalla fatidica data dell'ultima puntata.

Chi avrà la meglio? Manila e Katia, presenti fin dalla prima puntata di questa sesta edizione del GF Vip, riusciranno a battere l'ultima arrivata Delia?

Lo scopriremo nel corso della diretta di lunedì 7 febbraio.

Intanto il suo compagno, in una serie di recenti interviste, ha voluto difenderla dagli attacchi che le erano stati rivolti da Katia Ricciarelli. Lorenzo Amoruso non ha risparmiato frecciatine contro la cantante lirica, accusandola di ingratitudine dato che Manila è sempre stata al suo fianco in questi mesi.