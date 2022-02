Da non perdere le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate settimanali in onda su Rai 3 alle 20:45 circa da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022. Sarà al centro delle trame Chiara, nelle mire di Roberto. La giovane Petrone è allo stremo a causa della sua dipendenza che le sta distruggendo la vita. Nel frattempo, l'arrivo delle gemelle Cirillo a Napoli si abbatterà come un uragano a Palazzo Palladini. Si verrà a sapere che Micaela nasconde un segreto molto importante e che sarà disposta a tutto per riprendersi Jimmy. Occhio anche a Virginia, che metterà in grande difficoltà Riccardo e Rossella, con l'unico e chiaro obiettivo di separarli e di riavere il marito.

Un Posto al Sole anticipazioni 28 febbraio - 4 marzo 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole, svelano che Virginia sarà pronta a rendere difficile - se non impossibile - la vita a Rossella e Riccardo, ora che ha iniziato a lavorare nel loro stesso ospedale. Ne seguirà un crisi che Ross difficilmente riuscirà a gestire.

Rossella si sentirà in competizione con Virginia, donna bella e affermata nel lavoro, e inizierà a pensare di non essere la donna giusta per Riccardo, maturando un forte senso di inferiorità che non farà altro che peggiorare le cose.

Trame Un Posto al Sole trame: Nunzio scopre la verità su Chiara

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al Sole della nuova settimana, vedremo Renato in difficoltà per un regalo inaspettato ma dall'intento romantico.

Raffaele ne approfitterà per prenderlo in giro.

Intanto, cresce l'affinità lavorativa tra Chiara e Lara, cosa che agevolerà i loschi intenti di Roberto ai danni della giovane Petrone, ignara di ciò che sta tramando alle sue spalle. Ferri, infatti, mira ad avere il pieno controllo del gruppo Petrone, approfittando della fragilità della povera Chiara.

Chiara non riuscirà più a sopportare la distanza da Nunzio e capirà che è arrivato il momento di raccontagli la verità. Prendendo coraggio, gli svelerà di essere dipendente da sostanze, unico motivo che la lega a Ludovico. Nunzio, furioso, sarà pronto ad affrontare Ludovico, cosa che farà preoccupare molto la giovane Petrone.

Jimmy lascia Napoli? Upas spoiler

Infine, nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Micaela ritroverà Jimmy e gli proporrà di partire con lei per Berlino. Bianca lo verrà a sapere e farà molta fatica a non dire nulla a Susanna e Niko. Occhio a questa nuova trama, perché Micaela nasconde un segreto che non ha ancora rivelato a nessuno.

Nel frattempo, Cerruti metterà in difficoltà Mariella e innescherà la gelosia di Guido. I due saranno costretti a chiarire quanto successo, non senza conseguenze.