Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, le due sorelle gemelle di Serena ritorneranno a Napoli e porteranno un bel po' di scompiglio tra le vicende dei vari protagonisti. Nel frattempo, Rossella e Riccardo sarà di nuovi in crisi.

Le sorelle gemelle di Serena torneranno a Napoli

Nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 1, ci sarà il ritorno inaspettato delle gemelle Cirillo. Queste ultime si ripresenteranno improvvisamente alla porta di casa di Serena e diranno di essere tornare a Napoli.

Sicuramente, la presenza delle due gemelle non passerà per nulla inosservata, visto che già in passato le due avevano portato scompiglio tra i vari protagonisti che abitano palazzo Palladini a Posillipo e tutti si chiederanno il vero moto di questo ritorno improvviso.

Rossella e Riccardo vivranno una nuova crisi della loro relazione

Come già anticipato, questo arrivo improvviso delle sorelle di Serena porterà molto caos, ma non è da escludere che le ragazze nascondano qualcosa di molto importante dietro a questo ritorno e presto questo segreto verrà a galla.

Nel frattempo, le vicende tra Rossella e Riccardo si complicheranno sempre di più e i due dovranno affrontare una nuova crisi della loro relazione.

In particolare, la figlia di Silvia e il suo compagno litigheranno nuovamente a causa dell'arrivo di Virginia al San Raffaele. Infatti, a causa di ciò, verrà messa a dura prova la serenità lavorativa e sentimentale tra Rossella e Riccardo.

Cerruti sarà in preda alla gelosia a causa dei discorsi sull'infedeltà di Guido

Intanto, Cerruti sarà in preda ad una vera e propria crisi di gelosia.

Questa situazione di Cerruti peggiorerà ulteriormente nel momento in cui Guido farà determinati discorsi e considerazioni sull'infedeltà in un rapporto.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle puntate della prossima settimana per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti che vivono a palazzo Palladini e capire cosa succederà con il ritorno delle sorelle gemelle di Serena in città.

L'appuntamento con la soap opera italiana è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nel frattempo, chi volesse recuperare gli episodi precedenti di Un posto al sole, potrà farlo tranquillamente e in qualsiasi momento mediante la piattaforma di Rai Play.