Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 7 all'11 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nikolin Poggi entrerà in difficoltà nella gestione di suo figlio Jimmy a causa dell'inaspettata presenza di sua madre Micaela, decisa a portarlo via con sé a Berlino. Chiara Petrone vivrà dei momenti non del tutto facili da gestire e per questo motivo farà nuovamente uso di stupefacenti causando nuove tensioni con Nunzio. Giulia preoccupata per le sorti di Jimmy chiederà aiuto a Serena.

Per Rossella invece ci saranno ancora nuove difficoltà da gestire causate dalla presenza di Virginia.

Il segreto di Micaela

Manuela preoccupata per la sua gemella confesserà a Serena il segreto che nasconde Micaela. Niko dopo aver appreso le reali intenzioni della madre di suo figlio, di portarlo con sé a Berlino, rimarrà sconvolto dalla notizia. Roberto Ferri grazie alle doti di Lara riuscirà a far cadere sempre più nel baratro la povera e ingenua Chiara Petrone. Guido, a causa di un suo errore, sarà costretto a subire i rimproveri di sua moglie circa l'educazione del loro bambino. Micaela farà molta fatica ad affrontare il suo dramma interiore e cercherà di apparire meno fragile di fronte agli altri.

Niko in piena difficoltà nel gestire le richieste della madre di dio figlio, deciderà di chiedere aiuto ai suoi genitori. Lara continuerà a manipolare a suo favore la povera Chiara e per questo motivo crescerà la rabbia e il rancore di Nunzio nei confronti di Roberto.

La scelta di Patrizio

A causa dell'imminente partenza di Jimmy tutti gli abitanti del palazzo mostreranno la loro preoccupazione.

Renato deciso a salvare il suo nipotino prenderà un'iniziativa del tutto inaspettata. Chiara dopo aver abusato ancora una volta di sostanze stupefacenti, riuscirà ad affrontare con coraggio Roberto ma il suo gesto metterà nuovamente in discussione il suo rapporto con Nunzio. Intanto in ospedale, la presenza di Virginia, ostacolerà la serenità del rapporto tra Rossella e Riccardo Crovi.

La presenza di Micaela continuerà a mettere in crisi tutto i Poggi. Tra Niko e suo padre aumenteranno i conflitti in merito alle giuste decisioni da prendere. Patrizio invece troverà il coraggio di prendere una importante decisione in merito al suo futuro e alla sua vita. Arriverà il momento di un duro e acceso confronto tra Rossella e Virginia. La decisione di Patrizio di lasciare Napoli sarà l'occasione di un momento di scontro tra Raffaele, contrario alla sua scelta, e sua moglie Ornella. Giulia preoccupata per il suo nipotino andrà a chiedere il supporto di Serena per gestire al meglio la situazione. Niko intanto sarà sempre più sotto pressione a causa della decisione di Micaela di portare via con sé il loro bambino. Rossella si ritroverà a dover gestire con non poche difficoltà un nuovo problema per non apparire debole agli occhi del suo uomo.