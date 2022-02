Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Jessica Selassié e Barù continua tra alti e bassi. In queste ultime ore i due si sono riavvicinati e hanno ritrovato la complicità, tanto che hanno dormito insieme teneramente abbracciati. I fan della coppia non possono far altro che sognare sulla nascita di un amore, nonostante Barù sia stato chiaro sul fatto che tra loro ci possa essere solo amicizia.

Jessica e Barù tra alti e bassi al Gf Vip

Da tempo i fan di Jessica e Barù sperano nella nascita di un sentimento tra loro. Peccato che sino a ora il nipote di Costantino della Gherardesca abbia sempre detto di volere solo un'amicizia.

La principessa non ha mai fatto mistero di volere qualcosa di più e qualche giorno fa si era fatta avanti con il vippone, dichiarando di aver "voglia di baciarlo". Peccato che Barù le abbia rifilato l'ennesimo due di picche, creando in lei non poca confusione. L'uomo ne aveva parlato anche con Lulù, alla quale aveva ribadito che con la sorella non potrebbe nascere nulla nemmeno fuori dalla Casa di Cinecittà. Per una giornata intera lui e Jessica sono stati distanti. Gli atteggiamenti di Barù sembrano sempre poco chiari ed è per questo che, forse, Jessica continua a nutrire la speranza che possa nascere qualcosa tra loro.

Jessica e Barù dormono insieme: i due sempre più vicini

Sta di fatto che al Gf Vip, dopo ore di tensione e nervosismo, Jessica e Barù si sono riavvicinati.

Dopo che lui, per l'ennesima volta, ha chiarito di non volere niente di più di una semplice amicizia, i due hanno ricominciato a stuzzicarsi. Tra giochi e risate, alla fine si sono coricati nel letto insieme e avvicinati forse mai come prima d'ora. Barù si è addormentato abbracciato a Jessica, immagini che hanno entusiasmato i fan.

Jessica e Barù, nascerà qualcosa tra loro? I fan sperano

Nonostante Barù continui a rimarcare con forza che non ci potrà essere del tenero tra loro, sembra non riuscire a stare lontano da Jessica. Questo suo atteggiamento continua, come già accennato, a far sperare che possa invece nascere qualcosa tra lui e la principessa. Proprio in riferimento a quanto successo quando Jessica ha manifestato il desiderio di baciarlo Barù, a mente fredda, ha ammesso con la giovane che forse era stato ambiguo nella risposta.

"Forse ieri sera ero un po’ ambiguo ", la sua ammissione. In tutta risposta la sorella di Lulù ha ammesso di esserci rimasta male: "Però sono stata tutto il giorno in confusione scusami ma te lo devo dire". Di certo Barù spiazza sempre con il suo atteggiamento altalenante, è difficile credere che voglia solo amicizia da Jessica, visto il ripensamento di queste ultime ore. Riprova ne è il fatto di abbracciare teneramente la vippona e dormire accanto a lei. Che sia la volta buona per farlo capitolare?