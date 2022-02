Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, Micaela tornerà a Napoli con la ferma intenzione di portare Jimmy a Berlino. Inoltre Rossella si sentirà sempre più inferiore nel rapportarsi con Virginia, mentre Roberto e Lara proseguiranno nel manipolare la vita di Chiara.

Rossella ha paura di confrontarsi con Virginia

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 28 febbraio, casa Sartori sarà in preda al caos per la venuta delle sorelle e si proverà a comprendere il motivo per cui sono venute.

Intanto la presenza di Virginia al San Filippo determinerà molti problemi nei legami lavorativi tra Riccardo e Rossella. Inoltre Cerruti mostrerà una gelosia senza limiti e Guido farà aumentare la tensione con le sue esternazioni in merito all'infedeltà.

Nell'episodio di martedì 1 marzo, Niko si incontrerà dopo tanto tempo con Manuela. Nel frattempo Micaela tornerà a evidenziare un interesse crescente verso suo figlio Jimmy. In tutto questo Rossella avrà un duro scontro con Riccardo e si sfogherà con la madre, esternando la sua paura nel confrontarsi con una donna bella e vincente come Virginia. Cerruti invece incastrerà Guido e Mariella, che dovranno trovare una soluzione.

Jimmy riflette se andare in Germania con la madre o restare a Napoli con Niko

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 2 marzo, Chiara racconterà a Nunzio i motivi che lo legavano a Ludovico. Intanto Roberto e Lara proseguiranno nel loro tentativo di destabilizzare Chiara. Inoltre Jimmy sarà molto pensieroso e rifletterà se partire insieme alla madre, oppure se restare a Napoli con Niko.

La vita felice di Guido e Mariella invece sarà stravolta dall'arrivo di una strana visita.

Nella puntata di giovedì 3 marzo, Bianca apprenderà che Micaela ha intenzione di portare Jimmy con sé a Berlino e avrà problemi a tenere in segreto del cugino. Nel frattempo Manuela e Susanna si confronteranno e tra le nascerà immediatamente una profonda antipatia.

In tutto questo Chiara e Lara mostreranno una particolare sintonia suo posto di lavoro, mentre Nunzio sarà sempre più propenso a vedersi con Ludovico. Tra le altre cose Renato riceverà un regalo che lo metterà in crisi.

Katia espone a Nunzio una spiacevole realtà

In base agli spoiler di venerdì 4 marzo, si scoprirà che Micaela è intenzionata a portare Jimmy a Berlino, in quanto dietro vi è un segreto che però lei non ha mai voluto rivelare a nessuno. Infine Patrizio mostrerà una insoddisfazione sempre più crescente sul posto del lavoro, mentre Katia esporrà a Nunzio una realtà che non sarà per nulla felice.