Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, Dante riuscirà a ottenere le quote del Paradiso da Umberto e in cambio gli consegnerà la lettera che avrebbe potuto compromettere i Guarnieri. Inoltre Maria scoprirà il tradimento di Rocco e andrà su tutte le furie. Nel frattempo Anna confesserà a Salvo che la piccola Irene non ha intenzione di trasferirsi a Milano.

Gloria vuole raccontare la verità a Stefania

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 28 febbraio, Glora sentirà in cuor suo di dover dire tutto a Stefania, ma Ezio è completamente contrario. Intanto Irene, Dora e Stefania vorrebbero raccontare a Maria che Rocco l'ha tradita, con Agnese che ribadirà alle ragazze di non farlo. Inoltre Vittorio sarà favorevole al fatto che Tina e Sandro sono tornati insieme, ma disapproverà il legame che si è instaurato tra Dante e Beatrice. Umberto invece pur di salvaguardare Adelaide, deciderà che la cosa migliore da fare è quella di cedere le sue quote del Paradiso a Romagnoli.

Nell'episodio di martedì 1 marzo, Guarnieri racconterà ad Adelaide che ha dovuto cedere le quote del negozio per una questione legata alla banca di famiglia.

Nel frattempo Ludovica sarà pronta a far parte della cordata di Romagnoli, con Adelaide che manifesterà più di qualche perplessità. Torrebruna approfitterà della cosa per stare vicino alla ragazza. In tutto questo Maria apprenderà che Rocco l'ha tradita e se la prenderà con Agnese e con le sue amiche per averla tenuta all'oscuro di tutto.

Nel frattempo Flora capirà di dover stare lontana da Umberto, pur nutrendo dei sentimenti per lui.

Maria vuole scrivere una lettera a Rocco

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 2 marzo, Flora vorrà sapere da Umberto quando ha intenzione di rivelare a Vittorio quello che sta succedendo nella sua azienda. Intanto Maria sarà distrutta per quanto successo con Rocco.

Inoltre Conti preparerà una festa a sorpresa per Tina e Sandro, che sono ormai prossimi ad andare a Londra. Romagnoli invece proseguirà nella sua farsa al solo scopo di danneggiare il Conti.

Nella puntata di giovedì 3 marzo, Maria deciderà di scrivere una missiva indirizzata a Rocco. Nel frattempo Stefania avrà più di qualche dubbio in merito al rapporto tra Ezio e Veronica e Marco non farà altro che aumentarli. In tutto questo Anna rivelerà a Salvo che Irene non vuole trasferirsi a Milano, mentre Umberto racconterà a Vittorio quello che è successo al Paradiso. Il Conti sarà pronto a fare di tutto pur di salvare il grande magazzino. Di fronte a questa reazione, Guarnieri deciderà di agire immediatamente.

Conti deve dividere il Paradiso con Romagnoli

In base agli spoiler di venerdì 4 marzo, Umberto ragionerà a un gesto eclatante pur di fermare Dante, ma non andrà come sperato. Intanto Stefania consiglierà a Maria di andare a Roma per affrontare Rocco.

Infine Romagnoli riuscirà ad avere le quote del Paradiso da Umberto e in cambio gli riconsegnerà la lettera. Conti di conseguenza si troverà a dover dividere la sua azienda con le persona che più odia.