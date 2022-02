Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, ci saranno importanti novità e colpi di scena nella soap partenopea. Infatti, inaspettatamente, Roberto Ferri passerà dallo sfogarsi con Lara Martinelli dopo la partenza di Marina Giordano, a nutrire un interesse per Chiara Petrone. Inoltre, nei nuovi episodi della soap partenopea, il papà di Filippo e Nunzio Cammarota, entrambi frustrati per la loro vita privata, avranno un duro scontro sul lavoro.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda in televisione fino al 18 febbraio rivelano che Roberto Ferri sarà deluso per la partenza di Marina. Infatti, l'imprenditore aveva tentato di riallacciare i rapporti con la sua ex moglie, provando a riconquistarla. La passione scoppiata per l'ennesima volta fra gli ex coniugi, però, non era bastata, perché Giordano aveva comunque deciso di lasciare Napoli, dando così un due di picche al papà di Filippo. Dopo la partenza di Marina, Roberto passerà momenti difficili e si sfogherà con Lara. A quel punto, ci sarà un colpo di scena, perché Ferri metterà gli occhi su Chiara Petrone.

Le indiscrezioni trapelate in rete sulle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 18 febbraio rivelano che Nunzio e Roberto si troveranno nella medesima situazione. Infatti, sia Cammarota, sia Ferri saranno single, dopo le recenti delusioni sentimentali.

Il figlio di Katia, negli ultimi episodi della soap partenopea aveva deciso di chiudere bruscamente la relazione con Chiara, dopo avere visto che la vita della sua fidanzata era molto diversa dalla sua. Frustrati per i propri problemi personali, la situazione fra il capo dei Cantieri e il suo dipendente degenererà e i due avranno un duro scontro a lavoro.

Nel frattempo, se da un lato Nunzio Cammarota vorrà chiudere con tutto e tutti, dall'altro lato, Ferri avrà già messo gli occhi su Chiara Petrone.

Chiara Petrone ha vissuto un periodo difficile, perché recentemente ha perso suo padre, deceduto in un incidente stradale, mentre lei era alla guida dell'automobile su cui viaggiavano. Provata dal dolore e dai sensi di colpa e frequentando le amicizie sbagliate, l'imprenditrice ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, non riuscendo a gestire tutte le attività imprenditoriali di suo padre, ricevute in eredità, Chiara si era rivolta in un primo momento a Marina, per poi ricevere una proposta di collaborazione da parte di Roberto.

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda in televisione dal 14 al 18 febbraio, rivelano che Ferri metterà gli occhi su Petrone. Al momento, però, le indiscrezioni trapelate non specificano se l'interesse che Roberto nutrirà nei confronti di Chiara sarà a livello sentimentale e sincero. Oppure, se la ex fidanzata di Nunzio sarà una vittima delle mire di Roberto, che potrebbe tentare di approfittarsi di Petrone, in un momento di difficoltà. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire se fra Ferri e Chiara nascerà qualcosa a livello sentimentale o se Petrone avrà conseguenze finanziarie a causa di qualche losco piano escogitato dal papà di Filippo, interessato all'eredità della ragazza.