Prosegue l'appuntamento con Love is in the air, la fortunata soap opera del pomeriggio di Canale 5 che tornerà in onda nella settimana 14-18 febbraio 2022 in prima visione assoluta, con puntate inedite super attese dal pubblico.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Eda e Serkan arriverà il momento di pensare al loro futuro insieme e il giovane architetto si convincerà a fare la proposta per il grande passo verso le nozze mentre Deniz sarà a dir poco inviperita per questo riavvicinamento.

Le nuove trame di Love is in the air al 18 febbraio: Serkan vuole sposare Eda

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air, che saranno trasmesse fino al 18 febbraio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Serkan si dirà stufo di finzioni e dubbi: vuole chiedere la mano di Eda e quindi vuole che diventi a tutti gli effetti sua moglie.

E così, per mettere in atto il suo piano, deciderà di parlarne con Melo, confidando che la ragazza possa mantenere il segreto.

Eppure qualcosa andrà storto, dato che la voce del matrimonio inizia a circolare e Serkan deve fare i salti mortali perché la proposta non arrivi alle orecchie della sua amata nel momento sbagliato.

Deniz inviperita per le nozze tra Eda e Serkan

Sta di fatto che, alla fine di questi nuovi episodi di Love is in the air previsti fino al 18 febbraio in prima visione assoluta, si arriverà al fatidico e atteso matrimonio, che sarà accompagnato da una festa molto gioiosa.

Tale situazione favorirà anche un nuovo dialogo tra Serkan e papà Kemal: i due uomini, infatti, si renderanno conto che devono dare un'occasione al loro imprevisto legame di sangue.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera Mediaset in onda fino al 18 febbraio 2022, rivelano che Deniz sarà a dir poco furiosa e inviperita per questo nuovo riavvicinamento che c'è stato tra Eda e Serkan, e così si presenta alla "cena di famiglia", organizzata da Eda e troverà anche il modo per svelare il piano di Aydan facendo arrabbiare Serkan.

Kerem farà una scoperta su Pina: trame Love is in the air al 18 febbraio

Non contenta, Deniz porterà anche un regalo decisamente di cattivo gusto: un pacchetto di biglietti da visita di avvocati divorzisti, nel caso Serkan dovesse cambiare idea.

Occhi puntati anche su Kerem: le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera di Canale 5, rivelano che alla festa per il matrimonio di Eda e Serkan, farà una scoperta del tutto inaspettate.

Kerem, infatti, verrà a conoscenza del fatto che Pina non è fidanzata e in questo modo gli si riaprirà di nuovo il cuore. Tra i due trionferà l'amore entro la fine di questa seconda stagione? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap turca.