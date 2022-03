Sabato 26 marzo ritorna l'appuntamento con il serale di Amici 21, di cui sarà trasmessa la seconda puntata su Canale 5.

Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che la gara entrerà sempre più nel vivo e ci saranno nuovi colpi di scena e sorprese che non passeranno inosservate.

I concorrenti in gara dovranno affrontare le sfide proposte dai loro professori per cercare di arrivare fino in fondo alla gara e, anche questa settimana ci sarà una doppia eliminazione definitiva.

Anticipazioni Amici 21 seconda puntata serale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 21 rivelano che, sabato 26 marzo andrà in onda la seconda delle nove puntate previste di questa edizione.

Lo show, come è successo già al debutto, non sarà in onda in diretta bensì in differita. La registrazione della prima puntata, infatti, è in programma giovedì 24 marzo, nel pomeriggio.

Anche questa settimana, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ci sarà la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

Doppia eliminazione dalla seconda puntata di Amici 21

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, in questa seconda puntata del serale di Amici 21, sarebbe prevista una nuova doppia eliminazione dalla gara.

Al termine della serata, quindi, ben due allievi dovranno dire addio per sempre alla gara e rinunciare così al sogno di poter accedere alla finalissima di questa ventunesima edizione del talent show, in programma il prossimo maggio.

Ma chi avrà la peggio questa volta? Al termine della prima puntata di sabato scorso, i due concorrenti eliminati sono stati Alice e Gio Montana, rispettivamente ballerina e cantante di questa edizione.

Tra i concorrenti finiti al ballottaggio e quindi a rischio eliminazione dalla gara, però, c'erano anche Christian ed Albe, che hanno convinto poco i professori della scuola, al punto da ritrovarsi in pericolo.

Christian a rischio eliminazione dalla seconda puntata di Amici 21?

Ebbene, nella seconda puntata del serale di Amici 21 in onda sabato 26 marzo, potrebbero essere proprio questi due allievi a rischiare l'eliminazione definitiva dallo show, nel caso in cui non dovessero mostrare segnali di "ripresa" rispetto alle performance della scorsa settimana.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto finale della giuria durante la seconda puntata del talent show, il debutto di Amici 21 è stato premiato dal pubblico.

Nonostante lo show fosse registrato e tutti gli spoiler fossero ormai circolati in rete, la prima puntata è stata vista da una media di oltre 4,5 milioni di spettatori con ben il 26% di share contro il 13% registrato su Rai 1 dal game show I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus.