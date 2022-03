Manca sempre meno all'inizio del serale di Amici 21. Sabato 19 marzo andrà in onda la puntata d'esordio del prime time del talent-show condotto da Maria De Filippi. Proprio nel corso del daytime odierno, infatti, la presentatrice ha anticipato ai ragazzi in gara che saranno due o tre le eliminazioni previste per il debutto. A breve, inoltre, saranno comunicate le coppie di professori che guideranno le tre squadre: quasi certo il ritorno del "duo" Zerbi-Celentano.

Aggiornamenti sul prime time di Amici

Mancano poco più di dieci giorni alla messa in onda della prima puntata serale di Amici: stando a rumor ancora non confermati, l'appuntamento in questione dovrebbe essere registrato un paio di giorni prima, probabilmente il 16 o il 17 marzo.

Durante il daytime che è stato trasmesso su Canale 5 martedì 8, Maria De Filippi si è collegata con la casetta per dare importanti comunicazioni ai 18 allievi che a breve si sfideranno sul palco degli studi Elios.

La presentatrice ha ribadito che visto che i professori hanno deciso di promuoverli tutti (la produzione aveva fissato a 14 il numero massimo di posti disponibili per il cast del prime time), sin dal debutto di sabato 19 ci saranno verdetti inappellabili.

"Visto che siete in tanti, già dalla prima puntata ci saranno due o tre eliminazioni", ha spiegato la conduttrice Mediaset ai talenti che a breve saranno divisi in squadre per cominciare a preparare lo spettacolo.

Teorie sulle formazioni di Amici al serale

"Vi esibirete davanti ad una giuria e da subito ci sarà una doppia o tripla eliminazione nella prima puntata", ha ribadito Maria nella chiacchierata a distanza con gli allievi.

La presentatrice di Amici non ha fatto i nomi dei personaggi famosi che avranno il compito di commentare e votare le esibizioni dei ragazzi in gara (si parla di Stefano De Martino, Sabrina Ferilli, Giorgia, Giulia Michelini, Fedez o Ermal Meta), ma ha anticipato che prestissimo scopriranno come i professori hanno deciso di "accoppiarsi".

La produzione ha lasciato libera scelta agli insegnanti di formare tre coppie (ognuna con un rappresentante di canto e uno di ballo), in modo da poter mettere su altrettante squadre che risultino equilibrate e garantiscano una competizione animata e di un certo livello.

In casetta sono cominciate le scommesse su quali saranno i team del serale: quasi tutti hanno concordato sul fatto che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano potrebbero essere di nuovo a capo di un gruppo del cast, meno certe sugli altri quattro docenti.

Sorpresa per Alex nella scuola di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda l'8 marzo, è iniziato con la festa che i ragazzi hanno fatto in casetta dopo essere stati tutti promossi alla prossima fase. Balli scatenati, imitazioni e divertimento hanno permesso ai 18 allievi in maglia oro di staccare la spina per qualche ora prima di cominciare a lavorare duramente per la prima puntata del 19 marzo 2022.

Il cantante Alex, inoltre, ha ricevuto un bellissimo e inaspettato regalo: Michele Bravi ha deciso di regalargli una canzone inedita che conservava nel cassetto da più di cinque anni. L'artista reduce dall'ultimo Festival di Sanremo, ha incontrato l'alunno di Lorella Cuccarini per spiegargli il vero significato del pezzo, dopodiché lo ha ascoltato nella sua piacevole interpretazione.

L'attesa dei fan del talent-show, però, ora è tutta per il momento in cui saranno ufficializzate le squadre che si sfideranno in prime time per nove settimane consecutive. Le coppie di prof che si formeranno, creeranno automaticamente le formazioni di talenti: ogni insegnante porterà con sé i cantanti e ballerini che ha seguito e sostenuto durante l'anno.