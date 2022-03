Nathaly Caldonazzo è stata protagonista di un'intervista radiofonica su Radio Radio. Nel programma Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli, la showgirl romana ha detto cosa pensa della vittoria di Jessica Selassié al GFVip. Inoltre, Caldonazzo ne ha approfittato ancora una volta per fare chiarezza su Barù.

Il commento dell'ex gieffina

Caldonazzo ha spiegato a Giada Di Miceli di non avere mai avuto nulla contro Jessica Selassié. Anzi, in principio, la 52enne ha ammesso che andavano anche d'accordo: "Jessica all'inizio mi piaceva molto". Tra le due il rapporto si è incrinato, quando la Principessa ha cominciato a pensare che Nathaly volesse avere una relazione con Barù.

La vittoria del GFVip della più grande delle sorelle Selassié sta spaccando l'opinione pubblica. Nathaly Caldonazzo ha confidato che era certa che avrebbe vinto la 27enne etiope: "È la Bridget Jones di oggi, piace un po' a quelle insicure, che non riescono ad avere una relazione, prendono sempre buche". Alla domanda su chi voleva vincesse il reality show di Canale 5, l'ex gieffina ha fatto il nome di Delia Duran: "Abbiamo instaurato un bel rapporto".

A proposito della modella sudamericana, Nathaly ha ammesso di averla sempre difesa. Per questo motivo sperava che vincesse lei.

Il chiarimento su Barù

Nel proseguo dell'intervista, Nathaly ha ribadito la sua posizione con Barù. Nel dettaglio, la 52enne ha fatto notare che Jessica ha iniziato ad andarle contro quando si è infatuata dell'enologo toscano: "A lei dicevo di stare attenta e ha iniziato a pensare che lo dicevo perché mi piaceva Barù".

La diretta interessata ha precisato di non avere mai voluto corteggiare il nipote di Costantino Della Gherardesca. Nonostante tra loro ci sia stato un certo feeling per un paio di settimane, il suo intento non era quello. Secondo Nathaly non ci sono dubbi su Jessica: "Era gelosa di me". Come spiegato da Caldonazzo non ha alcun senso dire che due persone sono solo amici, ma poi nessuno può ridere e scherzare con quella persona.

Il percorso della showgirl

Per quanto riguarda il suo percorso al GFVip, Caldonazzo ha fatto presente che ha cominciato ad essere in salita dopo il litigio con Valeria Marini. In quel caso, moltissimi "vipponi" hanno cominciato ad andare contro di lei per una discussione causata da futili motivi.

La showgirl romana si è detta felice di quanto fatto all'interno della casa e non si pente di nulla.

Nathaly ha rivelato che il suo intento era quello di farsi conoscere senza filtri, quindi è entrata senza avere una strategia: "Non ce l'ho proprio nel DNA". Sebbene le sue promesse siano state queste, la diretta interessata ha fatto sapere di essere una persona che non lascia passare nulla se c'è un comportamento sbagliato.