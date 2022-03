Cresce l'attesa per il debutto del serale di Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda nuovamente da sabato 19 marzo, con la messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione.

Cantanti e ballerini che sono riusciti a conquistare l'accesso allo show di punta in onda nel sabato sera di Canale 5, si sfideranno per cercare di conquistare di settimana in settimana, l'accesso alla puntata successiva fino ad arrivare alla finalissima.

E, per la prima puntata di questa ventunesima edizione, sarebbe prevista subito una doppia eliminazione dallo show.

Retroscena Amici 21, 1^ puntata serale 19 marzo: ipotesi doppia eliminazione

Nel dettaglio, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, in vista della prima puntata serale di sabato 19 marzo, si potrebbe partire subito con una doppia eliminazione definitiva dal cast.

Di conseguenza, dovrebbero essere due gli allievi a dover salutare per sempre la scuola di Amici 21 e mettere così la parola fine al loro sogno di riuscire ad accedere alla finalissima di questa edizione.

A decretare le sorti dei cantanti e ballerini che hanno conquistato l'accesso alla prima puntata del serale, sarà la nuova temutissima giuria.

Tra i nomi che circolano in queste ore, spicca quello di Stefano De Martino, il ballerino e conduttore televisivo che dovrebbe rimettere piede nel cast dello studio del talent show Mediaset.

Chi lascerà il serale di Amici 21 dopo la prima puntata?

E poi ancora, tra i candidati in lizza circolano anche i nomi di Giorgia, Fedez e Sabrina Ferilli.

In attesa di scoprire la giuria ufficiale di questa ventunesima edizione di Amici, che verrà annunciata nel corso delle prossime giornate dalla padrona di casa del talent show Mediaset, i fan si chiedono chi potrebbero essere i primi due eliminati di questa edizione.

Chi lascerà la scuola di Amici 21 al termine della prima puntata serale di sabato 19 marzo? Al momento, tra i candidati in lizza per questa eliminazione definitiva dallo show, spiccano i nomi di Nunzio e Calma.

Nunzio e Calma a rischio eliminazione dalla prima puntata del serale di Amici 21

Il ballerino Nunzio è sicuramente uno dei concorrenti più controversi di questa edizione, bacchettato e rimproverato costantemente dalla prof Alessandra Celentano che non lo avrebbe mai fatto accedere per sua volontà al serale.

Stessa situazione anche per Calma, in questo caso uno dei cantanti più discussi e chiacchierati tra quelli che hanno conquistato l'accesso al serale di Amici 2022.

Tra i candidati a rischio per questa uscita di scena post prima puntata del serale, spicca anche il nome di Gio Montana, un altro cantante che non ha conquistato in maniera unanime il gradimento dei prof e del pubblico.