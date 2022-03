Sabato 26 marzo, su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento con il Serale di Amici 21. In occasione delle varie esibizioni, la maestra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Christian, Dario e Michele. Dopo avere visualizzato il video della coreografa, l'allievo di Veronica Peparini ha perso la pazienza.

Le parole dell'insegnante

Per la seconda puntata del Serale di Amici 21, la maestra Celentano ha deciso di chiamare in causa Christian, Dario e Michele. L'insegnante, nella clip inviata ai ballerini, ha spiegato di aver tirato in ballo due allievi oltre al suo per dimostrare che Michele è preparato: "La coreografia richiede molto controllo, un bel movimento moderno e una buona base classica".

Successivamente, la docente di danza si è rivolta all'allievo di Veronica Peparini: "Non voglio che la coreografia venga trasformata nell'ennesimo Dario show". L'insegnante ha chiesto al ballerino di non essere monotono come è solito fare. Poi, Alessandra Celentano ha chiuso evidenziato ciò che non le piace dell'allievo: "Il tuo difetto peggiore è la mancanza di personalità. Ti trovo molto limitato".

La reazione del ballerino

Dopo essere stato chiamato in causa dalla maestra Celentano, Dario non l'ha presa affatto bene. L'allievo di Veronica Peparini non ha gradito l'opinione che Celentano ha di lui: "Mi sembra un pensiero ottuso su un mondo artistico chiuso". Il giovane ha fatto notare che l'insegnante di danza classica, dall'inizio del talent show, ripete sempre le stesse cose, come se non volesse andare oltre il suo mondo.

A detta di Dario, quanto richiesto dalla docente non può funzionare. Sulla base di quanto dichiarato, il ballerino ha ammesso di essere consapevole delle sue qualità, tanto che durante le esibizioni cerca di dare il meglio di sé. Infine, il diretto interessato ha lanciato una velata frecciatina a Celentano: "Se alla maestra non arriva..."

Alessandra Celentano sotto 'accusa'

Durante la prima puntata del Serale di Amici 21, la maestra Celentano ha più volte lanciato dei guanti di sfida tra Carola (sua allieva) e Serena (allieva del team Cuccarini-Todaro).

L'insegnante ha sostenuto che Serena non è fisicamente preparata per arrivare ad alti livelli.

Su Instagram, Fabrizio Prolli (ex ballerino professionista di Amici) ha criticato duramente la coreografa: "È rimasta indietro anni luce". Secondo il 36enne, non esistono solo ballerini di danza classica con un fisico perfetto: "Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico". Sulla base di quanto dichiarato, Prolli ha rivelato di avere trovato Serena leggermente avanti nelle esibizioni rispetto a Carola.