Lo scorso lunedì 21 marzo su Canale 5 è cominciata la 16^ edizione dell'Isola dei Famosi. Nonostante sia passato poco tempo in Honduras, c'è già stato il primo litigio tra Antonio Zequila e Floriana Secondi. Il primo, dopo essere stato legato da regolamento con un elastico alla sua compagna d'avventura, ha minacciato di sganciarsi. Secondi invece, ha fatto ragionare il naufrago per non ricevere una penalità.

Lo sfogo dell'attore

Antonio Zequila ha deciso di "legarsi" a Floriana Secondi. Dunque, la coppia è stata unita da un elastico che può arrivare fino ad un metro.

Da regolamento, nessuno può sganciare l'elastico neanche per fare i propri bisogni.

Dopo un giorno di permanenza in Honduras, la coppia Zequila-Secondi ha già discusso. Nel dettaglio, Antonio ha confidato di non essere d'accordo con le decisioni della produzione: "L'esperienza di naufrago va fatta individualmente". Il 58enne ha sostenuto di non voler essere legato, quindi ha chiesto a Floriana di sganciarsi: "Devo andare in bagno". A tal proposito il diretto interessato ha suggerito di nascondersi dietro gli alberi e sganciarsi in modo che nessuno avrebbe visto. Come spiegato da Zequila, con l'elastico non è libero neanche di fare una nuotata. Di fronte, all'atteggiamento restio della compagna d'avventura, Antonio ha perso la pazienza: "Stai un attimo zitta, non mi piace che urli sempre.

Parla un po' di meno". Infine, il naufrago ha chiesto a Floriana Secondi di abbassare il tono della voce perché lo stava infastidendo.

La replica di Floriana Secondi

Di fronte alla richiesta di Antonio Zequila, Floriana Secondi ha spiegato che non è possibile togliere l'elastico altrimenti scattano le penalità. Sebbene l'attore abbia spiegato che si prenderà lui le responsabilità, la produzione è stata chiara: tutti i naufraghi avranno conseguenze.

A quel punto, la diretta interessata ha fatto sapere che seguirà il compagno ovunque anche quando dovrà fare dei bisogni.

In seguito all'insistenza di Zequila, Floriana ha perso la pazienza: "Sto andando fuori di testa. Non ti sopporto più". Poi, la diretta interessata ha aggiunto: "Meglio aggressiva che saccente".

Zequila in imbarazzo

Poco dopo lo scambio di battute, la coppia ha cercato di ragionare. Floriana ha ribadito che nessuno può sganciarsi, quindi si è detta disposta a seguire Zequila in "bagno". A quel punto Antonio ha ammesso di essere in imbarazzo: "Io tutte le mattine mi alzo e faccio i miei bisogni". A tal proposito il concorrente ha rivelato che senza andare in bagno, non riesce neanche a parlare e si isola.

Secondo il punto di vista del 58enne non c'è nulla di male: "Sono bisogni corporali".