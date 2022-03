Il daytime di Amici che è andato in onda mercoledì 9 marzo, è stato quasi interamente dedicato a un'accesa discussione che i ragazzi hanno avuto in casetta per le pulizie. Lda ha deciso di mettere ordine in cucina lì dove avrebbero dovuto esserci Serena e Albe, che invece stavano dormendo. La lite è andata avanti a lungo e ha coinvolto anche Nunzio, che ridendo ha scatenato le ire della ballerina del team Todaro e di Dario.

Nervi tesi tra i protagonisti di Amici

Quando mancano dieci giorni all'inizio del serale di Amici 21, all'interno della casetta la tensione è palpabile.

Lda ha volutamente provocato Serena e Albe portando a termine un turno di pulizie che i due non stavano rispettando.

Il napoletano ha impedito ad Alice di andare a svegliare la coppia, salvo poi rinfacciargli quello che ha fatto al posto loro in cucina.

La ballerina non ha trattenuto la rabbia non appena ha colto la frecciatina del compagno di classe: la ragazza avrebbe preferito essere chiamata anziché vedere il bancone pulito da un'altra persona che, a detta sua, farebbe poco o nulla e ora le sta facendo "la paternale".

I talenti hanno alzato la voce per difendere ognuno le proprie ragioni e, tra un urlo e un altro, anche altri si sono inseriti nella discussione che ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione della puntata pomeridiana del 9 marzo.

La danzatrice di Amici attacca Nunzio

Lda e Albe si sono confrontati in guardino per cercare un punto d'incontro, mentre Serena continuava a dirsi fortemente contrariata per come il napoletano ha voluto provocare lei e il fidanzato portando a termine il loro turno di pulizie.

"Dovevate chiamarmi. Io faccio sempre tutto ma stavolta avevo mal di testa e ho chiesto ad Alice di venire a svegliarmi quando toccava a me", ha sbottato la danzatrice della scuola di Amici con un tono di voce decisamente alto.

Luca D'Alessio ha ammesso di aver pulito il bancone della cucina per dimostrare alla coppia che può collaborare ed essere al loro livello, ma il suo gesto è stato mal interpretato dai diretti interessati.

Nella lite si è inserito anche Nunzio che, probabilmente conoscendo poco le dinamiche di convivenza in casetta, si è subito schierato con Lda e contro i piccioncini.

Di fronte all'ennesima risata del compagno di squadra, Serena ha sbottato: "Smettila perché prima o poi ti mando a quel paese".

Aggiornamenti sul serale di Amici 21

Tra una discussione per le pulizie e l'altra, i ragazzi di Amici sono al lavoro per preparare le esibizioni che porteranno in scena durante la prima puntata del serale.

Sabato 19 marzo, infatti, ci sarà la prima sfida a squadre di questa edizione del talent-show: tre team (ognuno dei quali capitanato da una coppia di professori) ancora da ufficializzare, competeranno per decretare il migliore tra loro e lo faranno per nove settimane fino all'elezione del vincitore.

Anche se gli accoppiamenti degli insegnanti di canto e ballo non sono ancora stai resi noti (si parla di Zerbi-Celentano, Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Todaro), in queste ore è trapelata un'altra interessante informazione sul cast del prime time del format condotto da Maria De Filippi.

In rete, infatti, si dice che la presentatrice abbia deciso di confermare per intero la giuria che un anno fa ha contribuito al successo della trasmissione. I tre giudici del serale di Amici 21, dunque, dovrebbero essere di nuovo Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Nessun aggiornamento, invece, è ancora arrivato sugli ospiti che parteciperanno ai nove appuntamenti in programma: si è vociferato di una presenza fissa di Belen Rodriguez, ma nulla di ciò ha trovato conferme per adesso.