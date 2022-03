Gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore continuano ad andare in onda con grande successo su Rai 1. La giovane Stefania continuerà ad essere al centro dell'attenzione. La figlia di Colombo, infatti, si darà alla fuga. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 14 al 18 marzo rivelano che la figlia di Gloria cercherà riparo da Marco, per poi decidere in seguito di andare a vivere con le sue amiche che l'accoglieranno in casa con grande entusiasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 18 marzo: Marco declina gli inviti di Gemma

La prima puntata della settimana, in onda il 14 marzo, si incentrerà sulla scomparsa di Stefania.

Della donna non si avranno infatti più notizie e questo metterà in forte preoccupazione la sua famiglia. La ragazza deciderà di chiedere aiuto a Marco. Il ragazzo ospiterà Stefania nella Foresteria presente nella villa. Intanto, Salvatore perderà ogni speranza sull'andare a vivere insieme ad Anna, visto che la figlia di lei non ha alcuna intenzione di trasferirsi. Per tale motivo, il giovane Amato deciderà di annullare l'acquisto della casa. Durante la puntata del 15 marzo, Stefania deciderà di inviare un telegramma alla famiglia. La ragazza inizierà a pensare al rapporto con Gloria e avrà un po' di nostalgia del loro rapporto.

Marco si troverà costretto a dare buca agli inviti di Gemma, proprio per difendere la figlia di Gloria.

Romagnoli deciderà di organizzare una sfilata di presentazione della collezione, ma lo farà all'insaputa di Vittorio. Conti, non appena apprenderà la notizia, non la prenderà per nulla bene. Ludovica sarà colpita da Ferdinando Di Torrebruna durante la messa in onda del 16 marzo. L'atteggiamento ambiguo di Marco inizierà a creare dei sospetti a Umberto.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo: Umberto scopre Stefania nella foresteria

Gli spoiler della puntata del 17 marzo de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Umberto scoprirà che Stefania si sta nascondendo nella foresteria. Umberto dirà alla donna che dovrà trovare un'altra sistemazione al più presto. Gemma si presenterà di nascosto in casa Guarnieri e bacerà Marco.

Dopo per assistito al bacio, Stefania deciderà di lasciare la tenuta. Nel corso dell'ultimo episodio della settimana, la ragazza si recherà a casa solo per prendere qualche vestito. Le intenzioni della giovane Colombo saranno infatti quelle di trasferirsi dalle amiche. Fiorenza e Dante riusciranno a boicottare la sfilata. Conti cercherà di risollevare la situazione, ma con poco successo. Agnese decide di avere un confronto con Anna per discutere del trasferimento saltato. Le due donne non troveranno una punto d'incontro e Anna penserà di tornare al paese d'origine.