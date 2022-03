Mancano pochi giorni a una nuova registrazione di Amici: giovedì 31 marzo, infatti, Maria De Filippi condurrà la terza puntata del serale, che poi sarà trasmessa su Canale 5 sabato 2 aprile. Stando alle preferenze che i giudici hanno espresso nel corso dei primi due appuntamenti in prime time, si può fare un breve elenco degli allievi che rischiano di più: Crytical e Albe in bilico nel canto, Carola, Nunzio e Leonardo nel ballo.

Pareri sulle prossime esclusioni di Amici 21

I fan di Amici devono ancora metabolizzare quello che è accaduto durante la seconda puntata del serale, che sul web già si parla della prossima registrazione.

Sapendo che almeno altri due allievi saranno eliminati nel corso del terzo appuntamento in prime time (la tripla esclusione non è ancora stata contemplata dagli addetti ai lavori fino a oggi), stanno circolando alcune ipotesi su chi potrebbe lasciare la gara tra qualche giorno. In base alle preferenze che hanno espresso i giudici e i professori sino ad ora, i talenti che rischierebbero maggiormente di finire al ballottaggio al termine delle riprese del 31 marzo, sono Crytical e Albe per il canto, Leonardo, Nunzio e Carola per il ballo. I ragazzi appena citati sono quelli che hanno ottenuto meno riscontri all'inizio della nuova fase del programma: i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, infatti, per adesso hanno dimostrato di avere un "debole" per altri alunni appartenenti ai tre team in gara.

La crisi della ballerina di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda lunedì 28 marzo ha aggiornato il pubblico sul momento di sconforto che ha avuto Carola dopo la seconda puntata. La ballerina si è lasciata andare a un pianto liberatorio quando ha commentato le sue performance sul palco del serale, tutte buone a livello tecnico ma non utili a portare punti alla sua squadra.

"Inizio a pensarla come Raimondo Todaro che dice che ci sono dei tipi di ballerine adatte a determinati spettacoli. Forse io non sono giusta per questo programma, vado bene per altro", ha detto la giovane tra le lacrime mentre i compagni di classe cercavano di consolarla. Serena, Albe ed LDA hanno provato a far ragionare la danzatrice classica sul grande talento che ha e sulle emozioni che regala ogni volta che si esibisce.

Nunzio, poi, si è complimentato con la collega per come esegue il genere latinoamericano, lontanissimo da lei ma efficace quando va in scena.

Attesa per le anticipazioni di Amici del 31 marzo

Carola, dunque, si sente l'anello debole della sua squadra e per questo teme di essere la prossima eliminata dopo Gio Montana e Calma. LDA ha spronato la compagna a credere di più in sé stessa e nelle proprio potenzialità, e per farlo ha paragonato i loro percorsi nella scuola. "Io sono consapevole che Sissi è più forte di me tecnicamente, ma non mi sento inferiore a lei. Io ho delle cose che lei non avrà mai. Se siamo arrivati fino a qui, siamo tutti bravi", ha detto il napoletano con tono deciso. Tornando agli allievi che rischiano di lasciare il serale nel corso della terza puntata, si può fare anche il nome di Crytical.

Il rapper è finito allo spareggio con Christian e la giuria ha deciso di salvarlo, ma la sensazione del pubblico è che i professori delle altre squadre lo nomineranno ancora. Anche i ballerini di latinoamericano Nunzio e Leonardo non dovrebbero stare troppo tranquilli. Secondo il pensiero comune, i due potrebbero essere i prossimi eliminati soprattutto perché gli altri talenti della categoria danza sembrano di un altro livello: Michele eccelle nel classico, John Erik nell'hip-hop, Serena e Dario nel moderno.