Il 21 settembre è uscita l'intervista che Manuel Maura ha concesso a Giada De Miceli per il programma radiofonico "Non succederà più" e l'argomento più gettonato è stato l'ingresso di Francesca Sorrentino nel cast di Uomini e donne. Il ragazzo ha sorpreso ammettendo che non si farebbe problemi ad andare in studio per corteggiare la sua ex fidanzata e di non essere stato felice quando ha scoperto che è stata scelta come una delle nuove troniste dell'edizione 2024/2025.

Il commento al sì al ruolo di tronista

Poche ore fa sul web è stato caricato il video dell'intervista nella quale Manuel ha commentato la partecipazione di Francesca a Uomini e donne, a partire dalla reazione che ha avuto quando ha scoperto che sarebbe stata una tronista della nuova edizione.

"Non salto di felicità e non so perché ha accettato di farlo, forse per voltare pagina in amore", ha dichiarato il ragazzo in radio.

Dopo aver smentito i rumor che lo volevano ancora in contatto con l'ex fidanzata ("Non la sento da tanto"), il protagonista di Temptation Island 2023 ha spiazzato rispondendo a una domanda che in tanti avrebbero voluto fargli da settimane: ossia se andrebbe in studio a riprendersi Francesca.

"Mai dire mai, in futuro può succedere di tutto. Non escludo che potrei andare a corteggiarla", ha ammesso Manuel.

Quest'ultimo ha aggiunto che non si farebbe problemi a scendere le scale degli studi Elios qualora si rendesse conto che nel suo cuore e nella sua testa c'è ancora la ex.

Il racconto sul ritorno di fiamma di dicembre

Nel corso dell'intervista Manuel ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi che ha vissuto con Francesca, da quando sono tornati insieme a quando hanno deciso di lasciarsi di comune accordo.

"Tra noi c'è stato un bel ritorno di fiamma a dicembre, ci siamo rifidanzati. La rottura c'è stata per problemi caratteriali e per cose passate che non abbiamo superato", ha dichiarato il ragazzo in radio.

Dopo aver smentito anche le voci di un suo possibile tradimento alla base dell'ultima separazione, inoltre, il giovane si è lasciato andare ad una confidenza sui suoi attuali sentimenti per l'ex fidanzata.

"L'amore non svanisce da un giorno all'altro, lei è una persona che rimarrà sempre nel mio cuore", ha concluso Manuel.

Il ripensamento dopo la crisi

Il percorso di Francesca a Uomini e donne, però, va avanti e nell'ultima registrazione lei sembra aver cominciato ad aprirsi raccontando ai corteggiatori il disagio che prova e la paura che ha nell'intraprendere nuove conoscenze.

Lo scorso 18 settembre la ragazza ha deciso di restare sul trono nonostante in molti pensassero che si sarebbe ritirata per tornare tra le braccia dell'ex Manuel.

Le lacrime che la tronista ha versato pochi giorni fa davanti alle telecamere, dunque, non sono state il preludio di un'uscita di scena anticipata, ma solo uno sfogo che è servito per dare il via alla nuova avventura in tv.