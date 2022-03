Manca pochissimo all'inizio della fase serale della ventunesima edizione di Amici. Oggi, giovedì 3 marzo, sarà registrato lo speciale in cui verranno assegnate le ultime maglie dorate ai ragazzi, dopodiché partirà il conto alla rovescia per l'esordio in prima serata.

Stando a un'indiscrezione che riporta il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la giuria del prime time del talent-show potrebbe essere composta da Stefano De Martino, Giulia Michelini e Giorgia, mentre Belen Rodriguez dovrebbe essere ospite ogni settimana.

Aggiornamenti sul cast del prime time di Amici

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 marzo, inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate dell'ultima puntata domenicale di Amici. Maria De Filippi, infatti, condurrà la speciale che precede il debutto in prima serata, quello che sarà trasmesso su Canale 5 il giorno 6.

I fan del talent-show sono curiosi di conoscere i nomi degli allievi che completeranno il cast, quelli che andranno ad aggiungersi ai nove giù promossi nei precedenti appuntamenti.

Un altro punto sul quale deve ancora essere fatta chiarezza, è una componente fondamentale della prossima fase del programma: la giuria.

Gli addetti ai lavori, infatti, non si sono ancora sbilanciati sui personaggi famosi che a partire da sabato 19 marzo commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi appartenenti a tre diverse squadre (ognuna capitanata da una coppia di professori).

Ritorni e novità nella prima serata di Amici

Stando al retroscena che riporta il settimanale di Gossip diretto da Riccardo Signoretti, la giuria del serale di Amici sarebbe già stata scelta e sarebbe formata da tre personaggi.

Un nome che circola da settimane per questo ambito ruolo, è quello di Stefano De Martino. Il napoletano sarebbe l'unico confermato tra i giudici che hanno contribuito al successo della precedente edizione (con lui c'erano Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors).

Il ritorno dell'ex ballerino alla "corte" di Maria De Filippi non è ancora ufficiale, ma sul web viene avvalorato da un'altra indiscrezione piuttosto spiazzante.

Mentre su Rai 2 è in onda lo show Stasera tutto è possibile, il presentatore sarebbe pronto a cambiare "casacca" e a tornare a lavorare a Mediaset. Per far parte della giuria del serale di Amici, ad esempio, si dice che Stefano abbia detto no alla nuova edizione di Made in Sud (programma comico che ha condotto per due anni al fianco di Fatima Trotta), e che in futuro dovrebbe essere alla guida di almeno due trasmissioni della concorrenza.

Il gossip protagonista ad Amici

Le ultime indiscrezioni che sono circolate sui giudici del serale di Amici, dunque, sostengono che Stefano De Martino potrebbe essere l'unico uomo del cast.

Ad affiancare l'ex ballerino nel difficile ruolo di giurato, potrebbero essere due donne provenienti da diversi settori del mondo dello spettacolo: l'attrice Giulia Michelini (già protagonista di precedenti edizioni del talent) e la cantante Giorgia ("esordiente" in questo programma).

Maria De Filippi potrebbe aver deciso di puntare su tre esperti di vari generi di arte: il ballo, la recitazione e il canto.

Le sorprese che saranno proposte al pubblico a partire da sabato 19 marzo, però, non sono finite qui.

Voci sempre più insistenti, infatti, vorrebbero la presenza di Belen Rodriguez ad ogni puntata del prime time del talent-show che molti anni fa le ha fatto conoscere l'uomo che ha sposato e col quale pare ci sia in corso un ennesimo ritorno di fiamma.