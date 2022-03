Cosa succede nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 nella settimana 7-11 marzo 2022? Le puntate andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 15:55 in prima visione assoluta su Rai 1 e in diretta su RaiPlay, dove possono essere rivisti anche gli episodi. Sarà una settimana di svolta per le trame de Il Paradiso 6, visto che un'importante verità verrà finalmente alla luce dopo molti, troppi anni. A casa Colombo si respira aria di tempesta.

Il Paradiso delle Signore 6 settimana 7-11 marzo 2022, anticipazioni

Metà delle quote del Paradiso sono nelle mani di Dante e Vittorio deve accettare la sconfitta.

Conti pensa a come riavere la sua amata creatura e così inizia a dare la notizia sfruttando la televisione, il più potente strumento di comunicazione. Anche se la situazione è difficile, Vittorio non ha alcuna intenzione di arrendersi, costi quel che costi.

Nel frattempo, Agnese è in apprensione per Maria, che è da sola a Roma per affrontare Rocco. Che cosa ne sarà della loro relazione? La signora Amato spera che Rocco abbia perso la testa per un capriccio di gioventù e magari per la notorietà che ha acquisito con la sua carriera da ciclista professionista, ma si sbaglia.

Stefania è certa che suo padre le nasconda qualcosa e che abbia una relazione con un'altra donna. A mettergli la pulce nell'orecchio è stato Marco e, dal quel momento, non riesce a pensare ad altro.

L'occasione si presenta su un piatto d'argento: Gloria ed Ezio sono appartati per parlare sommessamente, è il momento perfetto per spiarli e scoprire che cosa stanno nascondendo.

Umberto si confronta con Dante. Gli ricorda che metà delle quote del Paradiso sono ancora sue e che non può fare ciò che vuole.

Romagnoli lo deride, pensando nel frattempo a come soffiargliene il resto.

Una bella novità farà felici i telespettatori de Il Paradiso delle Signore: nelle nuove puntate, vedremo una delle più amate Signorine Buonasera, che avrà il compito di presentare la nuova sfilata. Ovviamente, l'idea vincente è di Vittorio.

Maria torna da Roma e finge che tutto vada bene.

Agnese, che la conosce bene, sa che così non è. Non potendo più sopportare questo peso, la disperata Puglisi confida a Irene che il suo Rocco l'ha lasciata.

Una verità rimasta nascosta per anni viene alla luce. Stefania intercetta la lettera di Gloria e scopre così di essere sua figlia. Sconvolta, si rifugia da Irene e Maria, respingendo ogni tentativo di spiegazione da parte della madre ritrovata.

Successivamente, Stefania prende l'improvvisa decisione di scappare, mandando nel panico tutti. Veronica, furiosa, ha un faccia a faccia acceso con Gloria, alla quale intima di non farsi più vedere, se non vuole guai.