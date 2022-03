Nelle scorse ore Lulù Selassié è stata al centro di una nuova polemica al Grande Fratello Vip. Questa volta a perdere la pazienza è stato Barù, che si è scagliato contro la principessa, accusandola di essere una maleducata. Il rimprovero è nato dalla decisione della ragazza di togliere i suoi vestiti dall'asciugatrice. Un gesto che non è piaciuto a Barù.

Barù rimprovera Lulù

Lulù Selassié, con il suo carattere particolare e i suoi modi di fare, ha di nuovo scatenato la reazione di un concorrente. A perdere la pazienza è stato Barù, che si è arrabbiato con la principessa perché ha tolto i suoi vestiti dall'asciugatrice e perché non farebbe mai nulla in casa.

Barù l'ha accusata di fare cinque lavatrici al giorno con due cose dentro, quando potrebbe lavarle tranquillamente a mano e aspettare di avere più vestiti da lavare, parlando anche di rispetto per l'ambiente.

"Se la mia roba è umida, lasciala lì", ha dichiarato il concorrente, molto restio ad avere un confronto con la ragazza, che come sempre voleva avere ragione. Lulù ha cercato di spiegare di aver tolto i suoi vestiti, convinta che fossero asciutti, per mettere ad asciugare le sue mutande. La principessa ha sottolineato che le servono le mutande asciutte per la puntata e che lui mette troppe cose in asciugatrice e per questo rimangono umide.

Barù contro la principessa: 'Sei maleducata'

Barù ha perso la pazienza per quella che lui ritiene una grande mancanza di rispetto.

Gli inquilini sono esasperati dopo mesi di convivenza e Lulù è sicuramente difficile da gestire per molti di loro.

"Sei maleducata", le ha detto Barù, spiegandole che non può lavare un paio di mutande e una federa alla volta e che deve avere rispetto per gli altri e anche per il clima.

Il concorrente, nonostante lei cercasse di giustificarsi spiegando che ha poca biancheria intima e che ne aveva bisogno per la puntata, le ha consigliato di smetterla di fare lavatrici con solo due indumenti e di lavare le cose nel lavandino.

"Mi agito perché non hai rispetto per le cose degli altri" ha dichiarato Barù, dicendola che non le si può mai dire nulla perché sembra che debba essere sempre intoccabile.

Barù a Lulù: 'Facciamo tutto per te'

Barù ha continuato a scagliarsi contro Lulù, dicendole che loro per lei fanno tutto e che lei non fa mai niente in casa.

Il concorrente l'ha accusata di aver lasciato la cucina in brutte condizioni e di essere stato lui a lavare tutto ciò che aveva sporcato lei, che non rispetta mai i turni per le pulizie.

"Da quando ci sono io non hai mai fatto nulla", ha ribadito Barù, dicendole che deve smetterla di chiedere scusa se poi continua a comportarsi in questo modo. "C'è tua sorella che ti pulisce dietro", ha aggiunto, sottolineando che Jessica farebbe tutto per lei. "Ora piangi, fai la vittima", ha aggiunto Barù.

A questo punto Lulù se l'è presa con Jessica, che secondo lei avrebbe dovuto difenderla dagli attacchi di Barù. Poi l'uomo è intervenuto di nuovo, dicendole che le vuole bene, ma che non può prenderlo in giro in quel modo.