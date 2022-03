Christian Stefanelli, nel daytime di lunedì 28 febbraio, ha chiesto alla produzione di Amici di Maria di poter abbandonare la scuola più famosa d'Italia. Il ballerino ha spiegato di essere andato in crisi dopo i numerosi giudizi negativi ascoltati sul suo conto nella puntata di domenica 27 febbraio. A tal proposito il ragazzo ha confidato di volere andare a casa, perché non è più sereno.

La richiesta dell'allievo

Il ballerino di Raimondo Todaro ha chiesto di lasciare la scuola di Amici 21 ad un passo dal Serale. Christian sente che la sua presenza all'interno del talent show non abbia più un senso: "Io con la testa sono già a casa".

Il ballerino ha confidato di avere pensato alla cosa per ben due ore e di non essere mai tornato sui suoi passi nella vita. Sebbene Stefanelli abbia precisato che partecipare ad Amici 21 fosse il suo sogno, ora sente di non avere più l'energia di prima: "Era il mio sogno. Lo era, non lo è più".

A quel punto Alex Rina ha cercato di far riflettere Christian, ma invano. Una volta ascoltata la richiesta del ragazzo, è intervenuta Maria De Filippi: "Quella è la rabbia che ti sta governando". Secondo la conduttrice e ideatrice di Amici di Maria, se tutti stanno dicendo all'allievo che sta prendendo una scelta sbagliata un motivo c'è.

De Filippi invita Christian alla riflessione

Nel corso del suo intervento Maria De Filippi ha chiesto al giovane allievo di riflettere ancora un po' sulla sua decisione.

La conduttrice pavese ha chiesto al ragazzo di dormirci sopra e dare una risposta il giorno seguente: "Far la valigia oggi non ha senso". De Filippi ha invitato Christian a tornare in casetta dagli altri compagni di scuola e non agire d'istinto. La presentatrice televisiva ha spiegato che i giudizi negativi fanno male, ma Stefanelli deve andare avanti per il pubblico che lo applaude e lo sostiene in ogni esibizione: "Ce la puoi fare a ritrovare un equilibrio se vuoi".

Nonostante le parole della conduttrice, Christian Stefanelli è sembrato convinto ad abbandonare la scuola prima del Serale: "E' un accumulo di cose. Maria, non sto bene". Il giovane ha confidato di non riuscire più a danzare con l'entusiasmo che aveva prima, a causa del post-esibizione: "Sto male".

Il precedente

La crisi di Christian Stefanelli nasce dai giudizi severi di Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Entrambe le insegnanti di danza, nella puntata di domenica 27 febbraio, si sono trovate d'accordo sul fatto che l'allievo di Todaro non merita di andare al Serale di Amici 21.

In particolare, la maestra Celentano ha sostenuto che tra i ballerini di Raimondo Todaro merita di approdare alla fase successiva del programma solamente Serena. Secondo Peparini invece, Christian non eccelle neanche nel suo stile.