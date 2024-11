Nella nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, che va dal 2 al 6 dicembre 2024, il pubblico assisterà all'uscita di scena del tronista Alessio Pecorelli, il quale verrà invitato da Maria De Filippi a lasciare il programma [VIDEO]. Ci sarà anche un altro addio celebre, questa volta al Trono over: si tratta di Mario Cusitore che, a differenza di Alessio, deciderà di andarsene di sua spontanea volontà.

Maria 'caccia' Alessio Pecorelli da Uomini e donne

Colpo di scena a Uomini e donne dove, nelle puntate in onda su Canale 5 sino al 6 dicembre, il pubblico assisterà all'uscita di scena del tronista Alessio Pecorelli a seguito di alcune segnalazioni giunte sul suo conto.

Stando a quanto registrato lo scorso 19 novembre, il tronista verrà smascherato: alla redazione giungeranno le prove di una sua frequentazione con una ragazza al di fuori del programma. Le corteggiatrici di Alessio si infurieranno, sentendosi prese in giro, e chiederanno spiegazioni al diretto interessato. Pecorelli non riuscirà a cavarsela e le corteggiatrici decideranno di andare via, lasciandolo solo in studio. A questo punto interverrà Maria De Filippi che, senza tanti giri di parole, inviterà Alessio a lasciare Uomini e donne.

Anche Mario Cusitore è fuori dal programma

La conduttrice non gradirà affatto le bugie dette da Pecorelli alla redazione in tutte queste settimane. Verrà fuori anche che lui è spesso andato a fare serata nei locali in compagnia di Mario Cusitore, violando di fatto il regolamento del programma.

Pure Mario deciderà di abbandonare Uomini e donne, anche se nel suo caso non sembra trattarsi di una vera e propria cacciata. Spazio poi per Gemma e Fabio, i quali continueranno la loro conoscenza. I due si baceranno in esterna e lui in quell'occasione le dirà parole importanti. In studio, anche la dama ammetterà di provare dei sentimenti per il cavaliere.

Non mancheranno i siparietti con gli opinionisti infarciti di doppi sensi. Per quanto riguarda invece il percorso di Martina, la tronista porterà in esterna solo Gianmarco, con il quale ci sarà un importante riavvicinamento dopo gli alti e bassi delle scorse settimane.

Uomini e donne leader degli ascolti di Canale 5

Anche in questa stagione Uomini e donne si conferma come uno dei programmi più visti del pomeriggio della Tv italiana, visto che ogni giorno riesce a tenere incollati al televisore una media di 2,5 milioni di telespettatori per uno share del 24%. Il programma di Maria De Filippi non sembra risentire del passare del tempo, continuando ad appassionare gli utenti a distanza di quasi trent'anni dal suo esordio su Canale 5.