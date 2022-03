Per il secondo anno ad Amici, ma per la prima volta tra i professori di canto, Lorella Cuccarini è pronta ad affrontare la fase serale del talent, il momento in cui secondo lei i ragazzi si mettono alla prova da professionisti e devono "brillare come diamanti". In questi termini si è espressa "la più amata dagli italiani" in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. In coppia con Raimondo Todaro ha già trovato la giusta sintonia, vedendo in Serena l'alunna simbolo di questa edizione per la capacità di crescere, fino a farsi apprezzare perfino da Alessandra Celentano.

Lorella: 'I colpi bassi non mancheranno'

"Già la sfida è accesa, i colpi bassi al serale non mancheranno", ha detto senza mezzi termini Lorella Cuccarini durante l'intervista. Partirà sabato 19 marzo la fase finale di Amici 21 e la professoressa di canto, che conta su talenti molto amati quali Sissi, Alex e Aisha, è pronta a lavorare con determinazione. ma facendo sempre sentire il suo appoggio ai ragazzi.

"I ragazzi passano dal ruolo di alunni alla loro prima volta da professionisti. Dovranno mostrare maturità", ha detto l'insegnante, che poi ha ammesso di essere felice di lavorare in squadra con Serena, alunna di Raimondo Todaro. "Credo che sia l’emblema di ciò che deve succedere ad Amici. Serena è una scommessa vinta, un esempio di impegno e tenacia", ha detto Cuccarini elogiando la ballerina.

Cuccarini-Todaro pronti a sfidare le altre squadre

Felice di lavorare con Todaro, visto che entrambi sembrano avere la stessa linea con i propri alunni, Lorella è consapevole che ci saranno tante sfide da affrontare. Anche gli altri colleghi professori daranno del filo da torcere visto che come lei stessa ha ammesso, senza entrare nel particolare, che spesso la sua calma è messa alla prova.

Cuccarini sa già a cosa va incontro, dopo l'esperienza dello scorso anno in cui i battibecchi con la maestra Celentano erano frequenti per le differenti visioni della danza che le due hanno.

Con Raimondo, Lorella condivide l'approccio materno coniugato però al duro lavoro in sala. Chissà se sarà un talento della loro squadra a giungere alla finalissima e ad alzare poi l'ambita coppa che l'anno scorso è stata vinta da Giulia Stabile, a oggi professionista della scuola più seguita d'Italia.

La sfida partirà a breve e già sui social i fan di cantanti e ballerini si sono scatenati per sostenere i loro protetti. Lorella, però, è felice che gli alunni in questa fase non abbiano più il telefono, in modo tale da non farsi influenzare dai commenti a volte cattivi che ci sono sui social.