Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Fra poco più di un mese le puntate di questa sesta stagione volgeranno al termine, ed attualmente si è nel vivo delle trame. Difatti diversi personaggi hanno subito delle evoluzioni. Tra questi ci sono: Marco di Sant'Erasmo e Gemma Zanatta, entrambi entrati in scena ad inizio stagione. Marco è un ragazzo dell'alta società, rampollo di una notevole famiglia di editori torinesi, nonché nipote della contessa Adelaide. Gemma, invece, è la figlia di Veronica, e fa la commessa al Paradiso, come la sua sorellastra Stefania.

Fra i due giovani è nato un sentimento, pur appartenendo a due classi sociali differenti. Tuttavia, Marco, che di professione fa il giornalista, lavorando alla redazione de Il Paradiso Market, ha avuto modo di approfondire la conoscenza di Stefania. Inizialmente non sembrava esserci molta simpatia fra i due, ben presto, però, gli scontri hanno lasciato il posto alle confidenze. A questo punto potrebbe succedere che Marco e Stefania si innamorino l'uno dell'altra. La giovane Colombo, però, per non far soffrire la sorellastra potrebbe anche decidere di rinunciare al suo amore.

Il Paradiso: Marco ha cambiato atteggiamento

Marco di Sant'Erasmo è una new entry della sesta serie de Il Paradiso delle Signore.

Si tratta di un ragazzo apparentemente senza grandi principi, ma che in realtà nasconde molta profondità e sensibilità. Marco è sempre stato il classico giovane di buona famiglia, che gode dei privilegi derivati dalla sua posizione sociale. Gaudente, donnaiolo, sfrontato, sono gli aggettivi che meglio possono descrivere il giovane Sant'Erasmo.

Tuttavia ben presto, il suo personaggio ha subito un'evoluzione positiva, anche grazie al sentimento che lo unisce alla giovane Zanatta. Fra i due è nata una storia d'amore molto intensa, tanto da rompere gli schemi rigidi delle classi sociali.

Il Paradiso: la giovane Colombo ha cambiato idea su Marco

Marco ha catturato da subito l'interesse di Gemma, tuttavia con Stefania ha dovuto faticare non poco per mostrale le sue buone intenzioni.

La figlia di Ezio, almeno inizialmente, era molto diffidente nei confronti del fidanzato della sua sorellastra. La ragazza, considerando la fama di Don Giovanni di Marco, non riusciva a fidarsi di lui, temendo che potesse ferire la sorella. Inoltre non nutriva nemmeno stima dal punto di vista professionale, ritenendolo un giornalista senza scrupoli. Tuttavia, Stefania, lavorando a stretto contatto con lui nella redazione de Il Paradiso Market, si è dovuta ricredere sul conto di Marco. Ne ha scoperto un bravo professionista, abile nella penna quanto nei consigli. Fra i due colleghi si è instaurato un legame di stima e fiducia reciproca, che forse potrebbe evolvere anche in qualcos'altro. Difatti, anche la stessa Gemma si è accorta della sintonia fra i due, non mancando di manifestare la sua gelosia.

Il Paradiso, ipotesi: Stefania potrebbe rinunciare al suo amore

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Marco è ancora legato a Gemma. Tuttavia, per stare vicino a Stefania, sta trascurando la sua fidanzata. Da sottolineare che non si tratta di spoiler ufficiali, ma di ipotesi, potrebbe emergere ben presto che,il ragazzo si sia innamorato della figlia di Ezio. Dunque, a questo punto, potrebbe anche decidere di lasciare la fidanzata per vivere il vero amore con Stefania. Potrebbe essere, però, proprio la giovane Colombo a decidere di rinunciare a lui, per timore di ferire Gemma. Considerando i canoni caratteriali del suo personaggio, Stefania sarebbe pronta a reprimere i propri sentimenti, pur di non far soffrire un'altra persona.