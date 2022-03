Per Andreas Muller è un periodo buio: a confessarlo è stato il diretto interessato che, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha dato vita ad vero e proprio sfogo. Scegliendo la strada della verità, e senza nascondersi dietro la vita patinata che spesso i social propongono, il ballerino vincitore di Amici 16 ha ammesso di essere depresso e che al momento la curva immaginaria che rappresenta la sua vita tende verso il basso. Al contempo, grazie anche all'aiuto di Veronica Peparini che è sempre al suo fianco, Andreas è certo di poter rimettersi presto in piedi.

Muller: 'Non uno dei migliori periodi della mia vita'

'Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita', ha detto con grande sincerità Andreas rispondendo a domanda diretta dei suoi followers che volevano sapere come se la stesse passando. Andando ancora più nel dettaglio, il ballerino, che purtroppo come lui stesso ha rivelato quest'anno non sarà tra i professionisti del serale di Amici 21, ha aggiunto di essere addirittura depresso. 'Significa che troppe cose mi hanno toccato', ha precisato Muller.

Insomma, un periodo senza dubbio delicato quello di Andreas, che vede 'nero' in qualunque direzione si volti a guardare. In ogni caso, il danzatore è anche consapevole della sua forza interiore, che già in passato ha dovuto mettere in campo.

'Non concedo ancora tanto tempo a questo stato di convivere con me', ha detto dimostrando grande forza d'animo anche nel momento in cui si sente schiacciato dalle circostanze. Ad aggravare la situazione, poi, anche un problema al menisco che lo costringerà a fermarsi per un'operazione. Adesso, però, Andreas non ha alcuna intenzione di prendersi una pausa per cui proverà ad attendere fino a settembre.

Il ballerino: 'Veronica? Molto di più di quello che vedete in televisione'

Le domande dei fan, poi, si sono concentrate sul rapporto tra Andreas e Veronica Peparini, colei che prima è stata la sua maestra ad Amici e adesso è la sua compagna. 'Ci sono anche qui le curve', ha ammesso il ballerino, ma non vi sono crisi all'orizzonte con la coreografa, almeno a giudicare da ciò che Muller ha aggiunto subito dopo.

'Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!', ha detto Andreas che ha dimostrato per l'ennesima volta quanto è forte l'amore che li lega, a dispetto della differenza d'età. Per Andreas, di certo, il periodo negativo sarà presto un ricordo, ma non appena sarà di nuovo in alto, potrà condividere la ritrovata felicità e serenità con Veronica.