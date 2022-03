Grande attesa per la messa in onda della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 2 aprile in prima serata su Canale 5. Assente in giuria il leader dei The Kolors Stash, risultato positivo al Covid. Al suo posto, Maria De Filippi ha chiamato Sabrina Ferilli. Le anticipazioni riportano l'eliminazione di John Erik. Il secondo eliminato sarà uno tra Nunzio e Leonardo.

Stash ha il Covid: Sabrina Ferilli lo sostituisce in giuria

A causa del Covid, il leader dei The Kolors non sarà presente in giuria nella terza puntata del Serale di Amici.

Stash lo aveva annunciato già qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Si era parlato di una sua presenza in collegamento video, ma le anticipazioni rivelano che non sarà così. Maria De Filippi infatti, ha deciso di sostituirlo almeno per questa puntata, con l'amica Sabrina Ferilli. L'attrice romana quindi, siederà accanto a Emanuele Filiberto e Stefano De Martino e giudicherà le esibizioni degli allievi. Si comincerà con la sfida tra il team Cuccarini-Todaro contro Peparini-Pettinelli.

John Erik è il primo eliminato della terza puntata di Amici

Scorrendo le anticipazioni relative a ciò che è avvenuto nella registrazione del 30 marzo, si viene a sapere che il team Cuccarini-Todaro vincerà la prima sfida, mandando in eliminazione Albe, John Erik e Crytical.

I giudici salveranno subito Albe e decreteranno poi l'eliminazione di John Erik. Il ballerino di Veronica Peparini sarà quindi il primo eliminato del 2 aprile. Todaro e Cuccarini sfideranno nella seconda partita la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Maria, De Filippi mostrerà a Celentano i tutorial di Nunzio che stanno andando in onda in questo giorni nei day time.

Pare che la maestra abbia sorriso e che abbia dichiarato la sua simpatia verso Nunzio. Detto questo, la gara verrà vinta dal team Celentano-Zerbi ed a finire a rischio eliminazione sarà proprio Nunzio. Pare che il pubblico abbia dissentito e sia tutto dalla parte del ballerino di Raimondo Todaro.

Serale Amici, Nunzio e Leonardo al ballottaggio: chi sarà eliminato?

Nunzio dunque, si dovrà scontrare con l'eliminato della terza partita che vedrà contrapposti ancora il team Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro. Questi ultimi vinceranno e sarà Leonardo a finire al ballottaggio finale contro Nunzio. Dunque una sfida tra ballerini di latino-americano. Non sarà facile per i giudici decidere chi sarà eliminato tra Nunzio e Leonardo ma sembra che quest'ultimo abbia avuto la peggio. In più, nel corso della puntata, ci sarà un momento divertente, con un guanto di sfida lanciato da Giovannino a Sabrina Ferilli.