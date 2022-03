Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne. Questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 l'attesa puntata dedica all'addio del tronista ligure, il quale ha svelato il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dal programma.

Tra Federica e Valeria, ad avere la meglio al rush finale, è stata la seconda. Immediata la reazione di Federica che sia in studio che, subito dopo la registrazione della scelta, non si è fatta problemi a sbottare contro il tronista ligure.

Matteo rifiuta Federica durante la scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata della scelta di Matteo a Uomini e donne, il tronista ha dovuto confessare a Federica Aversano che il suo cuore non batteva per lei.

Un duro colpo per la ragazza che, in quel momento, non ha perso occasione per polemizzare contro il tronista, accusandolo di averla presa in giro con i suoi gesti e le sue parole, ritenendo che da tempo ormai avesse già chiara la sua scelta finale.

Matteo ha provato a giustificarsi e a spiegare come stessero le cose ma, Federica, non gli ha permesso di farlo, limitandosi ad attaccarlo e consigliandogli di "crescere".

Tina sbotta contro Federica durante la scelta a U&D

La ragazza ha scatenato anche la reazione negativa di Tina Cipollari che, in studio a Uomini e donne, non ha perso occasione per sbottare contro Federica, accusandola di non sapere incassare il colpo per questo rifiuto da parte di Matteo Ranieri.

Insomma, il clima in studio si è surriscaldato moltissimo e subito dopo la registrazione della puntata, Federica ha rotto il silenzio anche con la redazione del programma di Maria De Filippi. Anche in questo caso, Federica non è stata per niente tenera nei confronti del tronista ligure.

Federica polemica dopo la scelta di Matteo Ranieri: lo sfogo con la redazione

"Io gli ho creduto. Ho creduto quando mi diceva: Fede sono troppo in difficoltà, sono troppo confuso. Allora dicevo: poverino", ha ammesso la ragazza confermando di aver creduto fino alla fine nella "buona fede" del tronista Matteo, salvo poi cambiare idea al momento della scelta avvenuta a Uomini e donne.

"Quando vedi che quella persona sapeva che dall'altra parte aveva una persona che ci teneva, perché gliel'ho dimostrato tante volte, allora dici: è stata tutta un'illusione mia", ha chiosato Federica sfogandosi subito dopo la registrazione della scelta.

Insomma l'ormai ex pretendente di Matteo Ranieri non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione per come sono andate le cose e per il tempo impiegato in questi mesi, a corteggiare il tronista che poi alla fine ha preferito uscire di scena con la bella Valeria.