Cambio programmazione in casa Rai per il mese di aprile 2022 . Le novità più importanti riguarderanno in primis la fascia del giorno, dove ci sarà la chiusura de Il Paradiso delle Signore 6.

In prima serata, invece, arriverà la conclusione della terza edizione de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci mentre tra le novità della stagione tv primaverile spicca lo spettacolo "Ci vuole un fiore".

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai aprile 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione previsto dalle reti Rai per il prossimo mese di aprile interesserà in primis i fan de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio, che saluterà definitivamente il pubblico.

La soap, che in questi mesi ha consolidato il proprio successo, ottenendo una media di oltre 2,2 milioni di spettatori al giorno e picchi che hanno toccato anche il 19% di share, si avvia a salutare il suo affezionato pubblico.

Il prossimo 29 aprile, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di questa sesta fortunatissima stagione.

Da quel momento in poi, comincerà un lungo periodo di stop per la soap del pomeriggio di Rai 1, che sarà sostituito da una nuova soap nella fascia del pomeriggio.

Ecco cosa va in onda al posto de Il Paradiso 6

Trattasi di Sei Sorelle, una serie che è stata importata dalla Spagna e che si appresta a conquistare il gradimento degli spettatori che rimarranno orfani della soap opera ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Ma quando ci sarà il ritorno de Il Paradiso delle signore nel giorno della rete ammiraglia Rai? Le anticipazioni rivelano che la tv di Stato ha dato già il via libera per le riprese della settima stagione che, come è successo negli anni passati, cominceranno in primavera.

Di conseguenza, le nuove puntate della stagione, saranno trasmesse in tv nel corso della stagione tv 2022/2023, in partenza a settembre.

Stop per Il Cantante Mascherato 3: cambio programmazione Rai aprile

E poi ancora, cambio programmazione ad aprile anche per la serata del venerdì dove arriverà il gran finale de Il Cantante Mascherato 3.

Lo show condotto da Milly Carlucci, saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo 1 aprile, quando ci sarà la finalissima di questa edizione, che proclamerà la maschera vincitrice.

Intanto, in vista di una nuova possibile edizione dello show, si vocifera che non ci sono ancora conferme certe e non si esclude che il programma possa saltare nella prossima stagione televisiva, per lasciare spazio al ritorno di Ballando con le stelle a febbraio 2023.

Il ritorno di Ulisse nel sabato sera di Rai 1 contro Amici di Maria

Intanto dopo il finale de Il Cantante Mascherato, venerdì 8 aprile sarà la volta dello spettacolo evento dal titolo "Ci vuole un fiore" diretto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, dedicato alle tematiche ambientali.

Al sabato sera, invece, contro Amici di Maria De Filippi arriverà la nuova edizione di Ulisse, il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela.

Una sfida del tutto inedita tra il talent show di Canale 5, che ha debuttato con oltre il 26% di share e il programma di approfondimento di Rai 1, che si appresta a tener compagnia al pubblico nel sabato sera tra aprile e maggio. Chi riuscirà ad avere la meglio dal punto di vista auditel? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.