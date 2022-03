Che Dio ci aiuti 7 potrebbe perdere due "colossi" nelle nuove puntate attualmente in fase di scrittura. La fiction con protagoniste Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, è stata confermata dalla Rai per una settima stagione prevista nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023, ma potrebbero esserci delle clamorose novità.

Una di queste potrebbe avere a che fare con l'addio non solo di suor Angela ma anche di suor Costanza, così come ha svelato l'attrice Valeria Fabrizi in una recente intervista.

Confermata Che Dio ci aiuti 7 ma ci saranno novità

Nel dettaglio, il ritorno di Che Dio ci aiuti 7 è confermato nel prime time della rete ammiraglia Rai, anche se la serie potrebbe riservare un bel po' di sorprese ai suoi tantissimi fan.

Nei mesi scorsi, infatti, si sono rincorse le indiscrezioni legate ad una possibile uscita di scena di Elena Sofia Ricci, alias suor Angela, dal cast di questa fiction.

A quanto pare, infatti, l'attrice protagonista avrebbe scelto di staccare un po' la spina da questo impegno, per poter sperimentare nuovi linguaggi e cimentarsi in nuovi progetti per la tv e il cinema.

Retroscena su Che Dio ci aiuti 7: parla l'attrice di Suor Costanza

Sta di fatto che, ad oggi, non si sa ancora con esattezza se Elena Sofia Ricci accetterà di essere presente in tutte le puntate della settima stagione oppure se, ad un certo punto della fiction, si assisterà alla sua uscita di scena.

A svelare degli ulteriori retroscena sulle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7, ci ha pensato anche l'attrice Valeria Fabrizi che in una recente intervista ha svelato che anche il suo personaggio sarebbe a rischio uscita dal cast della serie televisiva prodotta da Lux Vide.

"Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e, a quel punto, rischio anche io di non esserci", ha svelato l'attrice che quest'anno ha preso parte a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Suor Angela e Suor Costanza fuori dalla settima stagione?

Un vero e proprio retroscena choc quello di Valeria Fabrizi, la quale ha messo in dubbio anche la sua presenza nelle nuove puntate della serie tv campione di ascolti della rete ammiraglia Rai.

"Mi hanno chiesto anche di fare qualche proposta sull'evoluzione del mio personaggio.

Vedremo che futuro avrà Suor Costanza", ha aggiunto l'attrice del tutto scettica sulla sua presenza in Che Dio ci aiuti 7.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, si vocifera che la protagonista della settima stagione possa diventare Francesca Chillemi, alias Azzurra, che proprio nell'ultimo capitolo trasmesso aveva preso i voti per diventare suora e potrebbe così sostituire suor Angela nel celebre convento.