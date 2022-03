Martedì 22 marzo in prima serata su Italia 1 andrà in onda la seconda puntata de la Pupa e il Secchione Show, che vedrà come ospite speciale Lulù Selassié.

La principessa, reduce dal Grande Fratello Vip 6, sarà la quarta giurata della serata e siederà quindi accanto all'altra ex gieffina Soleil, a Federico Fashion Style e ad Antonella Elia.

Inoltre in studio arriverà il secchione Gianmarco Onestini, mentre Guenda Goria avrà un confronto con il fidanzato e con la Pupa Mila Suarez.

Lulù Selassiè giurata d'eccezione a La Pupa e il Secchione

La seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show si preannuncia interessante.

Quanto andrà in onda nella prima serata di martedì 22 marzo è già stato registrato poche ore fa: a dare qualche anticipazione è proprio Mediaset che, con un comunicato, ha annunciato che nella nuova puntata, ci sarà una quarta giurata speciale. Si tratta di Lulù Selassié, reduce dal Grande Fratello Vip appena conclusosi.

Secondo quanto trapela, fanno sapere che in ogni puntata ci sarà un quarto giudice sempre diverso. Questa volta appunto toccherà a Lulù. Stando alle anticipazioni dunque, la giovane Selassié giudicherà le coppie in gara e anche il suo voto sarà quindi determinante.

Lulù salva il trio Asia, Emy e Alessandro nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione

Il reality condotto da Barbara D'Urso e prodotto da Endemol Shine Italy, si avvicina al secondo appuntamento di questa edizione.

Nella scorsa puntata, il pubblico ha conosciuto i concorrenti in gara, mentre nella prossima, si vedrà come hanno passato la settimana nella mega villa alle porte di Roma. Lulù Selassiè oltre a fare la giurata, ballerà anche con i concorrenti. Dalle anticipazioni che trapelano in queste ore sul web, la principessa voterà a favore del trio Asia Valente, Emy Buono e Alessandro De Meo.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione: arriva Gianmarco Onestini

In questa nuova puntata arriverà il nuovo "secchione" Gianmarco Onestini. La scorsa volta lo si era visto solo in collegamento video, ma nella puntata del 22 marzo giungerà in studio. Resta da capire quale sarà la Pupa che la produzione deciderà di affiancargli.

Gli spoiler rivelano inoltre che ci sarà un confronto tra Guenda Goria e il fidanzato Mirko. Non solo, pare che la figlia di Amedeo Goria voglia dire qualcosa anche a Mila Suarez, la Pupa accoppiata proprio con il suo fidanzato.

In questa puntata de La Pupa e il Secchione, ci saranno anche le nomination, che decreteranno quali saranno le due coppie che si sfideranno al 'Bagno di cultura'. Oltre alle nomination, anche molte altre prove, che decreteranno una sorta di classifica generale.