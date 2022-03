Can Yaman è stato immortalato mentre si rilassava in una discoteca a Roma. Dopo la fine delle riprese di Viola come il mare, l'attore turco è tornato nella capitale per godersi il meritato riposo. A non sfuggire ai fan, è stato il suo sguardo serio e pensieroso. Diverse sono state le ipotesi formulate sulla possibile motivazione del turbamento del loro beniamino.

Can Yaman pensieroso in una discoteca a Roma

Can Yaman, dopo la fine delle riprese di Viola come il mare che lo vede protagonista con Francesca Chillemi, è tornato a Roma, dove si è concesso una serata in relax in un noto locale.

Diversi video della serata stanno circolando sul web, ma in particolare uno di essi ha attirato l'attenzione delle fan dell'attore turco. In questa ripresa, si nota l'attore in camicia, con i capelli tirati e il sigaro, ma il dettaglio che non sfugge è che, in un contesto di divertimento, musica e belle donne che ballano, Can presenta uno sguardo assente e serio, come se stesse pensando ad altro.

Le ipotesi delle fan sui presunti pensieri di Can

Molte fan hanno ricondotto il turbamento del loro beniamino all'assenza dei due suoi inseparabili amici di Roma, Francio e Macellari. Con quest'ultimo in particolare, parrebbero interrotti i rapporti per motivazioni sconosciute. Infatti, Roberto Macellari non compare più in compagnia dell'attore, neanche vicino all'abitazione dell'attore a Roma, dove spesso era stato immortalato dai paparazzi.

Altri ancora hanno pensato che i suoi presunti pensieri riguardino l'imminente matrimonio della sua ex collega di Daydreamer con il cantante turco Oguzhan Koc. Infatti, nonostante non ci sia mai stata una conferma o smentita dai diretti interessati, secondo rumor, i due avrebbero avuto una relazione ai tempi della famosa serie tv, poi terminata a causa del trasferimento di Can in Italia per motivi lavorativi.

Le fan hanno sempre sperato che la relazione tra i due ci fosse stata realmente e che potesse esserci un ritorno di fiamma che rappresentasse una trasposizione dell'amore interpretato sul set da Can e Sanem. Ovviamente si tratta di sole ipotesi dei fan.

Can Yaman sembrerebbe ancora single

Solo quella con Diletta Leotta, seppur ampiamente discussa, è stata l'unica relazione ufficiale di Can Yaman.

Dopo la fine della storia a luglio 2021, salvo qualche rumor, Can non avrebbe avuto altre relazioni. Tra i Gossip in questione ci sono quelli riguardanti l'estetista napoletana Maria e il flirt con la collega Francesca Chillemi, i quali non hanno avuto alcune conferma dai diretti interessati. Attualmente l'attore turco sembrerebbe single e interessato solo a progetti lavorativi.