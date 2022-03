Aumenta l'attesa per le fan di Can Yaman: la nuova Serie TV con l'attore turco e Francesca Chillemi, Viola come il mare, slitta ancora e non andrà in onda a breve. Nonostante non ci fosse una data di debutto certa, si presumeva potesse andare in onda a partire dalla fine di marzo del 2022. In realtà, a prendere il suo posto nel palinsesto di marzo ci sarà il nuovo programma di Maria De Filippi, Ultima Fermata.

Che cosa tratterà Ultima Fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi

A partire dal 23 marzo, inizierà su Canale 5 il nuovo show di Maria De Filippi, che andrà in onda in prima serata.

Protagoniste del nuovo programma saranno delle coppie in crisi che cercheranno di testare i loro sentimenti, per capire se vale la pena proseguire la relazione o per decidere di allontanarsi definitivamente. Una sorta di Temptation Island, che però non prevede tentazioni da parte di ragazzi e ragazze single, né la separazione tra i fidanzati.

Non esiste una data certa per Viola come il mare

Non esiste ad oggi una data certa per il debutto di Viola come il mare. Nonostante le riprese siano finite da qualche tempo e la serie tv sia stata ampiamente pubblicizzata, anche dai due protagonisti, non è chiaro quando inizierà la messa in onda. Can Yaman e Francesca Chillemi, conosciutosi grazie a Che Dio ci aiuti, hanno mostrato una certa affinità anche sul set di Viola come il mare.

Al punto che la rivista di Signorini ha lanciato un gossip su un loro presunto flirt: lo scoop è andato a scemare con il passare delle settimane, dato che Francesca risulta impegnata con Stefano Rosso, da cui ha anche una figlia. Inoltre, i diretti interessati non si sono mai espressi sulla presunta love story attraverso una conferma o una smentita.

Attualmente, Yaman non sembrerebbe essere legato sentimentalmente a nessuna: dopo la fine della storia d'amore con Diletta Leotta, con la quale, secondo quanto dichiarato dalla giornalista sportiva stessa, c'era l'intenzione di sposarsi, non gli sono stati attribuiti altri flirt, almeno ufficialmente confermati.

Viola come il mare è un light crime

Viola come il mare è una commedia romantica con tratti polizieschi: un light crime. Infatti, Can Yaman interpreterà un poliziotto e per la prima volta, dopo la breve comparsa in Che Dio ci aiuti e nelle pubblicità della pasta sotto la regia di Ferzan Ozpetek, reciterà in italiano, senza essere doppiato. L'attore turco aveva buone basi linguistiche di italiano già dal momento in cui è diventato famoso in Italia per la messa in onda di DayDreamer, in quanto ha studiato ad un Liceo Italiano ad Istanbul. Tuttavia, il trasferimento a Roma e gli studi di dizione compiuti durante le riprese di Viola come il mare, che lui stesso ha condiviso sul suo profilo Instagram, gli hanno permesso di perfezionare le conoscenza della lingua italiana.