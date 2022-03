Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio verrà trasmesso su Rai1 giovedì 17 marzo 2022 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Stefania, al centro delle trame per aver scoperto che sua madre non è morta ed è la signorina Moreau. Trasferitasi da qualche giorno nella foresteria dei Guarnieri, la figlia di Ezio verrà scoperta da Umberto che consentirà alla ragazza di rimanere per pochissimi giorni e di trovare una nuova sistemazione. Notato il distacco da parte di Marco, Gemma temerà che il fidanzato vorrà lasciarla.

Tuttavia deciderà di fargli una sorpresa, presentandosi a villa Guarnieri. Stefania vedrà il riavvicinamento tra i due e triste, deciderà di andare via dalla tenuta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, il piano di Romagnoli e Fiorenza

Le anticipazioni del centoventinovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 17/3, rivelano nel dettaglio che dopo aver sorpreso Stefania all'interno della foresteria di famiglia, Umberto si arrabbierà. Deluso per essere stato preso in giro dal nipote, il commendatore concederà ancora qualche giorno alla figlia di Ezio, prima di trovare un nuovo alloggio. La preoccupazione in casa Colombo non accennerà a diminuire. Il fatto di non avere più notizie della figlia provocherà malessere nei confronti di Gloria ed Ezio.

I coniugi cercheranno in tutti i modi di mettersi in contatto con la ragazza ma invano. Stefania sarà tutta sola a villa Guarnieri, e penserà a tutti gli istanti trascorsi con la capo commessa e alle bugie raccontate dal padre per tutto questo tempo.

Nel frattempo al Circolo, Fiorenza e Dante ripenseranno alla strategia più efficace per mettere in cattiva luce Vittorio dinanzi ai soci del Circolo.

Dato che la sfilata si terrà nel prestigioso locale milanese, quale migliore occasione per boicottare l'attesissimo evento?

Il Paradiso 6, il bacio tra Marco e Gemma

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa giovedì 17 marzo 2022, a Milano arriverà la madre di Anna. La donna creerà disordine nel rapporto tra la giovane Imbriani e Salvatore.

Il titolare della Caffetteria sarà sommerso dall'angoscia e pur di non rovinare l'armonia con la fidanzata, cercherà in tutti i modi di assecondare la suocera. Nel frattempo Marco continuerà a mentire e prendere le distanze dalla signorina Zanatta. Vedendosi rifiutata dal fidanzato, Gemma deciderà di presentarsi nella tenuta dei Guarnieri per fare una sorpresa a Marco. Essendo ancora loro ospite, Stefania spierà il bacio passionale tra il collega e la sorellastra. Tuttavia si renderà conto che per lei sarà arrivato il momento di togliere il disturbo e non distrarre Marco con i suoi problemi sentimentali.