Can Yaman continua a essere uno degli attori più in vista e acclamati del momento. In queste settimane il divo turco, che ha saputo conquistare il pubblico italiano, ha ultimato le riprese della fiction "Viola come il mare", la cui messa in onda è prevista ad aprile in tv.

Intanto, però, emergono dei retroscena su quello che potrebbe essere il nuovo impegno televisivo di Can Yaman, il quale potrebbe ritrovarsi al più presto ad affrontare una nuova sfida televisiva.

Retroscena su Can Yaman: dopo Viola come il mare, arriva una nuova fiction tv?

Nel dettaglio, Can Yaman si gode il grande successo che continua a ottenere in Italia e nel giro del mondo.

L'attore turco, in queste settimane, ha ultimato le riprese di Viola come il mare, una nuova Serie TV in sei puntate destinata alla prima serata di Canale 5.

Al suo fianco, in questa nuova avventura professionale, spicca Francesca Chillemi, che sarà la protagonista femminile di questa fiction già attesissima dal pubblico.

Tuttavia, terminate con successo le riprese di questa fiction Mediaset, ecco che per Can Yaman potrebbe riaprirsi già un nuovo set televisivo.

Secondo i retroscena che circolano in queste ore, Can Yaman dovrebbe essere il protagonista di una nuova serie tv che verrebbe girata direttamente in Turchia.

Ecco quale sarebbe la nuova fiction con protagonista Can Yaman

Trattasi di "Il Turco" (titolo originario El Turco), le cui riprese dovrebbero avvenire proprio nella città di origine del divo turco per eccellenza, che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Questo nuovo progetto terrebbe impegnato Can a partire dalla prossima estate 2022, ma al momento non si conosce ancora la data in cui potrebbe uscire in tv.

La piattaforma che ospiterebbe questa nuova fiction con protagonista Can sarebbe Disney +. Sta di fatto che, al momento, l'attore non si è ancora proferito su questi retroscena legati al suo prossimo impegno professionale e sui social ha preferito non commentare le notizie che lo riguardano.

Maria De Filippi e Simona Ventura al posto di Can Yaman

Del resto, in questo momento, Can è concentratissimo sul debutto di Viola come il mare, la cui messa in onda su Canale 5 in un primo momento era prevista a metà marzo, ma alla fine è slittata.

La fiction avrebbe dovuto occupare la prima serata del mercoledì, poi però in casa Mediaset hanno scelto di puntare su "Ultima Fermata", un nuovo people show ideato da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura.

Gli ascolti del debutto, però, non sono stati per niente positivi: appena due milioni di spettatori con uno share che ha di poco superato il muro del 12%.