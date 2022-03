Su Rai 1 prosegue l'appuntamento quotidiano con le appassionanti avventure della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione. Nel corso dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 1° aprile 2022 non mancheranno nuovi colpi di scena, dato che il pubblico assisterà a un avvicinamento amoroso tra Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) dopo aver instaurato un legame veramente speciale. La figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar), quindi non riuscirà più a frenare i sentimenti che prova nei confronti del fidanzato della sua sorellastra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Dante Romagnoli (Luca Bastianello) invece si preoccuperà per Beatrice Conti (Beatrice Bertoni), poiché temerà che potrebbe subire le conseguenze delle sue cattive azioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 1° aprile: Ludovica decide di recuperare il rapporto con la madre Flavia

Dalle anticipazioni su ciò che succederà nella centoquarantesima puntata dello sceneggiato di successo, con ascolti in continua crescita e in onda sulla prima rete Rai venerdì 1° aprile, si evince che Ludovica (Giulia Arena) rimarrà senza parole quando la madre Flavia (Magdalena Grochowska), oltre a dirle che il marito Jean Paul l’ha lasciata, le farà sapere che la loro situazione finanziaria è veramente drastica: la giovane Brancia di Montalto non appena vedrà la donna che l’ha messa al mondo sofferente, profondamente colpita dal racconto non ci penserà due volte a decidere di recuperare il loro rapporto.

Nel contempo il ricco armatore Ferdinando (Fabio Fulco) che da quando ha messo piede nel capoluogo è rimasto subito affascinato da Ludovica, vorrà coprire la sua quota finanziaria nell’affare che ha messo in piedi il perfido Dante.

Dante capisce che la sua prossima mossa potrebbe far avere delle conseguenze a Beatrice

A proposito di Romagnoli, l'uomo non mollerà la presa sul nemico Vittorio (Alessandro Tersigni), visto che sarà deciso a rovinare la sua reputazione in maniera definitiva questa volta boicottando la lotteria del grande magazzino milanese di cui sono soci: Dante però, si renderà conto che la sua prossima mossa ai danni del Paradiso potrebbe far avere delle conseguenze a Beatrice, quindi per tale ragione arriverà a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Per terminare Marco dopo aver cenato a casa dei Colombo busserà alla porta di Stefania: quest’ultima e il giovane di Sant’Erasmo per la prima volta non riusciranno più a trattenere le loro emozioni dopo un confronto.