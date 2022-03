Disney Plus sta preparando per bene il ritorno di Can Yaman in una Serie TV turca. Dopo l'indiscrezione che parlava del contratto dell'attore per una produzione con la piattaforma digitale, di prossima uscita, dalla stampa turca è trapelato il titolo della serie. Pare che si chiamerà "El turco" e le riprese sono previste nella sua terra natale nell'estate del 2022.

Can Yaman, a due anni da Bay Yanlış, torna in Turchia con la serie 'El turco'

In arrivo delle novità sulla "dizi" che Can Yaman girerà per Disney Plus e a riportarle è l'esperta televisiva Birsen Altuntaş.

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie avrebbe già un nome, infatti potrebbe intitolarsi "El Turco". Come era già noto da diverso tempo, al fianco di Can Yaman potrebbe esserci "un'attrice di fama mondiale". Non c'è un nome in bilico, ma a quanto pare non trascorrerà molto tempo prima di scoprirlo.

Ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'allestimento del set. Inizialmente le riprese sarebbero dovute iniziare ad aprile, ma a causa degli impegni di Can Yaman in Italia con Viola come il mare, l'inizio della produzione della serie per la piattaforma digitale è, di conseguenza, slittato. Si parla di riprese che inizieranno a luglio e al momento non è dato sapere quanto dureranno e, soprattutto, come Can Yaman dividerà i suoi impegni con un altro set che lo vedrà protagonista, ovvero quello di Sandokan.

La serie verrà prodotta da Ay Yapım, società di produzione nota per aver creato altre dizi di successo come Cesur ve Güzel (Brave and Beautiful, ndr). Sceneggiata da Kerem Deren, la serie verrà diretta da Uluç Bayraktar.

Viola come il mare in anteprima al Bifest

Quando inizierà Viola come il mare? Al momento è ancora sconosciuta la data del debutto su Canale 5.

Intanto alcuni fan avranno la possibilità di vedere qualche episodio in anteprima durante il Bifest, il festival cine-televisivo internazionale che si svolgerà dal 26 marzo a 2 aprile a Bari.

Durante l'evento la serie verrà presentata in anteprima dal direttore di Fiction Mediaset e non si sa ancora se i protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi, saranno presenti all'anteprima.

Viola come il mare racconta la storia di Viola, una giornalista che decide di tornare in Sicilia, la sua terra natia, per occuparsi di cronaca nera. Grazie al suo intuito proverà a scovare la verità nei casi di omicidio che scandiscono le giornate della città di Palermo.

Durante il suo cammino incontrerà l'ispettore capo Francesco Demir e la ragazza farà di tutto per collaborare con lui, ma la cosa non si rivelerà tanto facile, in quanto Francesco è molto affascinante, ma ha un carattere abbastanza imprevedibile.