L'ultima puntata di Doc- Nelle tue mani si avvicina e alcuni dei protagonisti sono stati ospiti nella puntata di domenica 13 marzo a Da noi a ruota libera. Una di questi è l'attrice Sara Lazzaro che nella fiction veste i panni di Agnese Tiberi, ex direttore sanitario del Policlinico Ambrosiano. L'attrice ha fornito delle anticipazioni sull'ultima puntata, che verrà trasmessa giovedì 17 marzo: "Finale mozzafiato, ci sarà un dialogo mai avvenuto in tutta la stagione tra Cecilia e Agnese". Stando agli spoiler sembrerebbe che le due colleghe avranno un confronto aperto.

Oggetto della discussione sarà Andrea che sarà sotto accusa dell'intero reparto di medicina interna. L'attrice ha inoltre raccontato come si evolverà il rapporto tra Fanti e Agnese ma senza svelare troppo e Francesca Fialdini ha ironicamente commentato: "Tutto questo per dirmi non ti dirò mai cosa accadrà".

L'attrice di Agnese sul finale di Doc: 'Un dialogo tra donne molto interessante'

Durante la breve intervista a Da noi a ruota libera, l'attrice che interpreta Agnese Tiberi in Doc- Nelle tue mani, ha rivelato che nel corso dell'ultimo appuntamento ci sarà un confronto tra la dottoressa Tedeschi e l'ex moglie di Fanti. I due medici erano compagne di Università ed entrambe erano innamorate di Andrea.

Come visto nella seconda stagione della fiction, dopo aver scoperto che Fanti si è separato dalla moglie, Cecilia ha cercato in tutti i modi di fare breccia nel cuore del famoso medico del Policlinico Ambrosiano. Il padre di Carolina però ha confessato alla collega di essere ancora molto innamorato di Agnese e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare il suo matrimonio.

Doc- Nelle tue mani, Lazzaro: 'Credo che l'amore abbia diverse fasi'

Sara Lazzaro ha raccontato che oltre al dialogo aperto tra le due compagne di università, nell'ultima puntata di Doc- Nelle tue mani, Agnese e Andrea avranno un confronto decisivo. I due medici sono stati per tanti anni sposati dalla loro storia sono nati due figli.

Dopo la separazione, la dottoressa Tiberi ha iniziato una relazione con un collega e insieme hanno deciso di adottare un bambino. Tuttavia nelle ultime due stagioni del medical drama è sempre sembrato che Agnese e Andrea potessero ritornare insieme. Come visto nelle scene già trasmesse infatti, la mamma di Carolina è apparsa molto combattuta e diverse volte ha pensato di lasciare il compagno per tornare tra le braccia dell'ex marito. Durante l'intervista l'attrice non ha però fatto cenno ad ipotetico ritorno di fiamma, affermando che: "Agnese si è trovata davanti ad un bivio ed ha dovuto anteporre se stessa al benessere di un'altra persona". Fanti rimarrà deluso dal comportamento dell'ex moglie? Lo vedremo nella puntata del 17 marzo.