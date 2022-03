La popolare serie Doc - Nelle tue mani 2 ha ripreso la sua programmazione in prima serata giovedì 3 marzo su Rai 1 con gli episodi 11 e 12. La seconda stagione è composta da sedici episodi, dunque si avvicina all'ultima puntata che, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 17 marzo. I telespettatori sono curiosi di conoscere quali svolte caratterizzeranno il finale. A tal proposito, tra gli attori della serie, anche Matilde Gioli ha rilasciato qualche anticipazione. L'interprete della dottoressa Giulia Giordano, ha anticipato che "il finale sarà aperto".

Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato l'attrice in una recente intervista.

Intervista a Matilde Gioli, la dott. Giordano di Doc - Nelle tue mani: 'Giulia è una roccia'

Dopo la pausa del 24 febbraio, la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani è tornata in onda con gli episodi 11 ("Ragioni e conseguenze") e 12 ("Gold standard"). In vista del finale di stagione, che dovrebbe andare in onda il 17 marzo, ci si chiede: come si evolveranno le vicende dei personaggi? La rivista Tv Sorrisi e Canzoni ne ha parlato con l'attrice Matilde Gioli, il volto di Giulia Giordano. Facendo un recap delle vicende sentimentali che la vedono protagonista, si può affermare con certezza che il personaggio non è molto fortunato in amore: Fanti, con il quale aveva una relazione, ha perso la memoria e non ricorda nulla del loro rapporto; la serenità ritrovata con Lorenzo Lazzarini è stata spezzata dal Covid; il nuovo arrivato Damiano Cesconi ha tradito la sua fiducia.

Dunque, cosa l'attende? Nel corso dell'intervista con il noto settimanale, l'interprete della dottoressa Giordano ha ammesso: "Giulia è una roccia, per questo le danno tutte le sfortune".

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2: 'Il finale sarà aperto', rivela Matilde Gioli

Nel corso dell'intervista Matilde Gioli ha parlato del rinnovo della serie, ammettendo: "Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione".

Con questa affermazione l'attrice ha confermato che Doc - Nelle tue mani non si concluderà con la seconda stagione "anche perché delle storie rimarranno incompiute". Secondo le anticipazioni emerse nell'intervista, "il finale sarà aperto, specialmente per Giulia". Dunque, pare che il pubblico dovrà attendere la terza stagione per "vederla felice".

Nella vita lontano dal set, invece, l'interprete milanese sta vivendo attualmente un rapporto stabile e felice con il fidanzato Alessandro, conosciuto per puro caso alcuni mesi fa. Dunque, una situazione del tutto diversa dal suo personaggio. "Sto riscattando Giulia nella vita reale", ha ironizzato l'attrice, che ha infine augurato alla dottoressa Giordano "un futuro migliore". Sarà così? Nel frattempo, il pubblico dovrà attendere il finale di Doc 2 per capire quali aspetti della vita di Giulia e degli altri personaggi rimarranno in sospeso fino alla prossima stagione.